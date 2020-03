Once & Future and Spawn Top Diamond Gem Award 2019 Winners

Courtesy of Diamond Comic Distributors, here are the winners of the Diamond Gem Awards of 2019, voted on by comic book retailers in the direct market. Diamond says that "nominees were chosen by a panel of Diamond product specialists based on their overall impact on the industry, while comics and related merchandise were chosen on the merits of their sales performance and quality from the past year."

DC Entertainment received four Gem Awards, with Teen Titans Raven, Dark Nights Metal and DC Collectibles for DC Prime Batman AF and Batman Black and White Batgirl Bruce Timm statue. Marvel Comics also took four, including for Comic Book Publisher Of The Year Over 3%, Marvel Comics #1000, Silver Surfer Black Treasury Edition and Miles Morales GN Spider-Man. Boom Studios also received four Gem Awards, two for Once & Future, one for Buffy the Vampire Slayer #1 and for Comic Book Publisher Of The Year Under 3%. Image Comics had three with Spawn getting two for Spawn and Backlist Publisher of the Year.

2019 Comic Book Publisher of the Year – Over 3%

Winner: MARVEL

Nominees:

Image Comics

Dark Horse Comics

IDW

DC

Marvel

2019 Comic Book Publisher of the Year – Under 3%

Winner: BOOM

Nominees:

Valiant

Aftershock

Albatross Funnybooks

Ahoy

Vault

BOOM

Dynamite

2019 Comic Book of the Year $3.99 or Under

Winner: ONCE & FUTURE #1

Nominees:

Walking Dead #193 (MAY190111)

Bloodshot #1 (JUL192282)

GOON #1 (JAN191512)

X-Men #2 SEP190778

DCeased #1 JAN190542

ONCE & FUTURE #1 JUN191263

LADY MECHANIKA SANGRE #1 APR191492

VAMPIRELLA #1 CVR A CHO MAY190996

USAGI YOJIMBO #1 APR190591

INVISIBLE KINGDOM #1 JAN190409

2019 Comic Book of the Year – Over $3.99

Winner: Spawn #300

Nominees:

Spawn #300 (JUN190014)

Absolute Carnage #1 JUN190761

Detective Comics #1000 JAN190542

HAZEL & CHA CHA SAVE CHRISTMAS TALES UMBRELLA ACADEMY SEP190239

TMNT ONGOING #100 SEP190620

POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 CVR A MORA (OCT191380)

2019 Licensed Comic of the Year

Winner: BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #1

Nominees:

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #1 MAIN (DEC189110)

TRANSFORMERS #1 CVR A RODRIGUEZ JAN190714

Star Wars Galaxy's Edge #1 FEB190943

BLADE RUNNER 2019 #1 CVR A ARTGERM (MAY191932)

STRANGER THINGS SIX #1 MAR190270

JAMES BOND #1 – OCT191221

RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #1 CVR A ITO – JUL192084

2019 Magazine of the Year

Winner: Heavy Metal

Nominees:

MONSTER SIZED CHILLING ADVENTURES OF SABRINA #1 (MR) FEB191429

Heavy Metal

Doctor Who Magazine

Rolled & Told

Fangoria

MAD

2019 Backlist Publisher of the Year

Winner: IMAGE COMICS

Nominees:

Image Comics

Dark Horse

IDW

Random House

DC

MARVEL

Scholastic

BOOM

Dynamite

Valiant

2019 Original GN of the Year

Winner: Teen Titans Raven GN DC INK

Nominees:

Bad Weekend HC (MAY190040)

GENDER QUEER MEMOIR GN (MAR191862)

THANOS OGN HC INFINITY ENDING JUN191038

CHRIS WARE RUSTY BROWN HC GN JUL192106

GUTS GN/HC GN (JUL191974/75)

ADVENTURE ZONE GN VOL 02 MURDER ON ROCKPORT LIMITED MAY191698

THEY CALLED US ENEMY TP MAR190630

AVATAR LAST AIRBENDER TP TEAM AVATAR TALES MAY180351

Teen Titans Raven GN DC INK FEB190469

E BRANDON SANDERSON WHITE SAND HC VOL 03 APR191021

FIREFLY STING OGN JUL191306

2019 Reprint TP or HC of the Year

Winner: DARK NIGHTS METAL TP

Nominees:

Saga Compendium TP Vol 01 (MAY190044)

Britannia Dlx HC (APR192061)

FIVE YEARS TP VOL 01 FIRE IN THE SKY OCT191459

DARK NIGHTS METAL TP OCT180569

BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (DEC181256)

RICK AND MORTY VS DUNGEONS & DRAGONS TP VOL 01 DEC180776

UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 01 APOCALYPSE SUITE JUN190309

FAITHLESS TP AUG191384

STUMPTOWN TP JUN171847

SPIDER-MAN LIFE STORY TP JUL191106

2019 Licensed TP or HC of the Year

Winner: STRANGER THINGS TP VOL 01 OTHER SIDE

Nominees:

CONAN THE BARBARIAN TP VOL 1 LIFE AND DEATH OF CONAN APR190960

JOHN WICK HC VOL 01 (FEB191176)

MEGADETH DEATH BY DESIGN HC (FEB191795)

MATRIX COMICS 20TH ANN DLX ED HC POD CVR/MATRIX COMICS 20TH ANN DLX ED HC TRINITY CVR SEP191655/56

RICK AND MORTY VS DUNGEONS & DRAGONS TP VOL 01 DEC180776

STRANGER THINGS TP VOL 01 OTHER SIDE JAN190427

MMPR Shattered Grid APR191204

2019 Manga TP of the Year

Winner: SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC

Nominees:

ELFEN LIED OMNIBUS TP VOL 01 JAN190483

SAILOR MOON ETERNAL ED VOL 03 (OCT182174)

SPACE BATTLESHIP YAMATO CLASSIC COLLECTION GN (JUL182470)

SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC * (FEB192164)

DISNEY DESCENDANTS EVIES WICKED RUNWAY TP VOL 01 (JAN192254)

STRAVAGANZA TP VOL 01 JUN192112

SKULL-FACE BOOKSELLER HONDA-SAN GN VOL 01 MAY192186

2019 Manga Publisher of the Year

Winner: VIZ

Nominees:

Dark Horse

Kodansha Comics

Seven Seas Entertainment

Viz

Yen Press

Tokyo Pop

2019 Anthology of the Year

Winner: MARVEL COMICS #1000

Nominees:

Battle Chasers Anthology TP (JUL190096)

EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR TP VOL 01 (AUG191509)

AFTERSHOCK SHOCK HC VOL 02 APR191300

PROS AND (COMIC) CONS TP JAN190472

MARVEL COMICS #1000 JUN190842

NOV180723 FULL BLEED COMICS & CULTURE QUARTERLY HC VOL 03

2019 Indie GN of the Year

Winner: THEY CALLED US ENEMY TP

Nominees:

Little Bird Fight for Elder's Hope HC (AUG190079)

THEY CALLED US ENEMY TP MAR190630

BTTM FDRS HC APR191712 Fantagraphics

MAGICAL BEATDOWN GN VOL 01 DEC182039 Silver Sprocket

2019 Trade Book of the Year

Winner: SILVER SURFER BLACK TREASURY ED

Nominees:

Spawn Cover Gallery HC Vol 01 (APR190064)

Overstreet Comic Book Price Guide #49( APR191757-62)

FRANK CHO BALLPOINT BEAUTIES SC/HC (MR) (MAY191709/JUN191759)

STAN LEE STORY TASCHEN HC (APR191956)

FAST ENOUGH BESSIE STRINGFIELDS FIRST RIDE HC STORY BOOK NOV181857

MEGA MAN X OFFICIAL COMPLETE WORKS HC (SEP182160)

DOCTOR WHO SCRATCHMAN HC (DEC181681)

ART OF STAR WARS JEDI FALLEN ORDER HC JUL190347

SILVER SURFER BLACK TREASURY ED

2019 Game Manufacturer of the Year

Winner: Wizkids/NECA

Nominees:

IDW Games

Paizo

Wizkids/NECA

Green Ronin

WOTC

Hasbro

Funko

2019 Game Product of the Year

Winner: DUNGEONS & DRAGONS STRANGER THINGS EDITION

Nominees:

PATHFINDER CORE RULEBOOK HC (P2) MAY193227

EXPANSE RPG HC (NOV182869)

MARVEL HEROCLIX XMEN ANIMATED SERIES DARK PHOENIX BOOSTER BK (MAY193279)

BATMAN ANIMATED SERIES ROGUES GALLERY MAR190752

POP FUNKOVERSE STRATEGY GAME DC COMICS 100 BASE SET (JUN198702)

JAN198565 Z DUNGEONS & DRAGONS STRANGER THINGS EDITION CS

2019 Toy Manufacturer of the Year

Winner: FUNKO

Nominees:

Diamond Select Toys

Mezco Toys

Funko

Hasbro Toys

Dark Horse Deluxe

TMP

DC Collectibles

2019 Toy Product of the Year

Winner: DC PRIME BATMAN AF

Nominees:

JUN182325 MARVEL GALLERY AVENGERS 3 IRON SPIDER-MAN PVC FIGURE

JUN188596 POP POWER RANGERS LORD DRAKKON PX VINYL FIGURE

JUN188303 ONE-12 COLLECTIVE DC PX SOVEREIGN KNIGHT BATMAN BLUE AF

WITCHER III WILD HUNT GERALT IN BATH STATUETTE AUG180391

DC PRIME BATMAN AF MAR190627

2019 Toy Line of the Year

Winner: FUNKO POP

Nominees:

Dark Horse Deluxe – Witcher line

FUNKO POP

MEZCO ONE:12

TMP FORTNITE

DC ESSENTIALS

MARVEL SELECT DST

2019 Collectible Statue of the Year

Winner: BATMAN B&W BATGIRL BRUCE TIMM

Nominees:

WITCHER III WILD HUNT GERALT IN BATH STATUETTE AUG180391

BATMAN B&W BATGIRL BRUCE TIMM OCT180631

MARVEL GALLERY AVENGERS 3 IRON SPIDER-MAN PVC FIGURE JUN182325

HELLRAISER 3 HELL ON EARTH PINHEAD BISHOUJO STATUE JUL189121

BATMAN SUPER POWERS MAQUETTE SEP182377

2019 Best Free Comic Book Day Book

Winner: SPAWN #1

Nominees:

FCBD 2019 SPAWN #1

FCBD 2019 DARK HORSE STRANGER THINGS & BLACK HAMMER JAN190003

FCBD 2019 STAR WARS ADVENTURES DROID HUNTERS JAN190034

Bloodshot Special (JAN190010)

2019 Best All Ages Series

Winner: DOG MAN

Nominees:

Section Zero

JUST BEYOND: SCARE SCHOOL ORIGINAL GN RL STINE

DOG MAN

SONIC THE HEDGEHOG (IDW)

DISNEY FROZEN HERO WITHIN (DH)

DC SUPER HERO GIRLS

SPIDER MAN VENOM DOUBLE TROUBLE

2019 Best All Ages Original/Reprint GN

Winner: MILES MORALES GN TP SPIDER-MAN

Nominees:

Camp Midnight TP Vol 02 (JUL190100)

GUTS GN (JUL191974)

MOONCAKES GN (AUG192060)

TEA DRAGON FESTIVAL HC (MAY191839)

DEAR JUSTICE LEAGUE TP MAR190470

MARVEL ACTION SPIDER-MAN TP BOOK 01 NEW BEGINNING FEB190649

MINECRAFT TP VOL 01 MAR190319

MILES MORALES GN TP SPIDER-MAN APR190939

2019 Best New Comic Book Series

Winner: Once & Future

Nominees:

Undiscovered Country

Doctor Mirage (Valiant)

Once & Future (Boom)

Second Coming (Ahoy)

VAMPIRELLA (Dynamite)

BLADE RUNNER 2019 (Titan)

MONEY SHOT (Vault)

TRANSFORMERS #1 (IDW)

CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS SERIES II (DH)

X-MEN

BATMAN/SUPERMAN