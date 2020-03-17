Comic Stores May Sell Tomorrow's Titles Today – Wednesday Warriors Become Tuesday Titans?

This news arrived a little too late for the British shops, which have all closed by now. But Diamond Comic Distributors has informed American comic book stores that they can start selling comic books planned for release tomorrow… today. Wednesday Warriors just became Tuesday Titans as New Comic Book Day shifted back a day for one week only. As comic stores are judging each day whether they can be open or not – and Forbidden Planet has announced a week of closure in New York City – this may help quite a few for this week, at least. Diamond has also suspended their secret shopper programme to ensure street date is maintained in comic book stores for the next four weeks, including the $5 weekly charge each store pays to maintain that programme. So… who is going to get their comics? Lots of stores are doing curbside pickups and local deliveries – is anyone using drones yet? It can only be a matter of time… Here's a list of some of the titles suddenly being made available, depending on your store.
- 2000 AD PROG #2173
- JUDGE DREDD MEGAZINE #418
- AERO #9
- ALIENATED #2 (OF 6)
- AQUAMAN #58
- ARCHANGEL 8 #1 (OF 5)
- ARCHIE #712 (ARCHIE & KATY KEENE PT 3)
- B & V FRIENDS JUMBO COMICS DIGEST #279
- ARTEMIS & ASSASSIN #1
- ASCENDER #10
- ATLANTIS ATTACKS #3 (OF 5)
- BACKTRACK #2 (
- BAD RECEPTION #4
- BANG #2 (OF 5)
- BATMAN #91
- BATMAN UNIVERSE HC
- BITTER ROOT #7 CVR A GREENE
- BLACK STARS ABOVE #5
- BLOOD REALM VOL 3 #1
- BLOODSHOT (2019) TP VOL 02
- BRAVE AND THE BOLD #28 FACSIMILE EDITION
- BUNGO STRAY DOGS GN VOL 14
- CAPTAIN AMERICA #20
- MARVELS AVENGERS CAPTAIN AMERICA #1
- CAPTAIN MARVEL #16
- CANOPUS #2
- CAVEWOMAN SPELLBINDER #1
- CHRONONAUTS TP VOL 02
- COMPLETE WORKS OF FANTE BUKOWSKI HC
- CONAN THE BARBARIAN #14
- CONAN THE BARBARIAN TP VOL 02
- COWBOY HC
- CRIMSON SCORPION #1
- DCEASED UNKILLABLES #2 (OF 3)
- DEADPOOL #4
- DIE DIE DIE #9
- DIVINICA #5
- DOCTOR TOMORROW #2 (OF 5)
- DOG EATERS #6
- DRAGON WHISPERER #1
- DRAGON AGE BLUE WRAITH #3 (OF 3)
- FAMILY TREE #5
- FANTASTIC FOUR #20
- FIREFLY #15 CVR A MAIN ASPINALL
- GARFIELD TP GARZILLA (C: 0-1-2)
- GHOST-SPIDER #8
- GODS AND GEARS #3
- GOLD DIGGER #271
- GRENDEL DEVILS ODYSSEY #4 (OF 8) CVR A
- GRENDEL DEVILS ODYSSEY #4 (OF 8) CVR B
- GUARDIANS OF THE GALAXY #3
- HARDCORE RELOADED #4 (OF 5)
- HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVER
- HEARTBEAT #5 (OF 5)
- HEIST HOW TO STEAL A PLANET #5
- HEXAGON #1
- I AM NOT OKAY WITH THIS GN NETFLIX ED
- HOTELL #1 (OF 4)
- IMMORTAL HULK TP VOL 06
- ICYMI #13
- ICYMI #14
- INVADER ZIM #50
- IT CAME OUT ON A WEDNESDAY #11
- 2020 IRON AGE #1
- JIA & THE NIAN MONSTER TP (C: 0-1-2)
- DOLLAR COMICS JLA #1
- DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE #1 1987
- JUSTICE LEAGUE #43
- KEVIN EASTMAN TOTALLY TWISTED TALES TP
- LOW LOW WOODS #4 (OF 6)
- LUCIFER #18
- LUMBERJANES #72
- 2020 MACHINE MAN #2 (OF 2)
- MARVELS 25TH ANNIVERSARY HC
- MARVELS X #3 (OF 6)
- MAUS 40TH ANNIVERSARY BOXED SET
- MIDDLEWEST #16
- MOB PSYCHO 100 TP VOL 04
- MONEY SHOT TP
- MORE FAR OUT FAIRY TALES 5 FULL COLOR GN
- MORBIUS #5
- NOMEN OMEN TP VOL 01
- NOT DRUNK ENOUGH GN VOL 02
- NOTES CASE OF MELANCHOLIA OR A LITTLE DEATH HC
- OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI TP VOL 04
- OUTLAWED #1
- OVER THE ROPES #4 (OF 5)
- PLANET COMICS #1
- PLUNGE #2 (OF 6)
- POKEMON DETECTIVE PIKACHU MOVIE GN
- POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4
- PREDATOR HUNTERS III #2 (OF 4)
- PRETTY DEADLY TP VOL 03 THE RAT
- PUNISHER SOVIET #5 (OF 6)
- RED BORDER #1 (OF 4) (MR)
- RED MOTHER #4
- RED SONJA AGE OF CHAOS #3
- RESISTANCE #1 (OF 6)
- RISE ZELPHIRE HC BOOK 03 HEART OF EVIL
- ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECTACULAR #1
- RUNAWAYS #31
- MARVEL TALES SILVER SURFER #1
- SCREAMING HORROR #1
- SOMETHING IS KILLING CHILDREN #6
- SPAWN #306
- STABBITY BUNNY #10
- AMAZING MARY JANE #6
- MARVEL ACTION SPIDER-MAN (2020) #2
- STAR WARS #4
- STAR WARS TP VOL 13 ROGUES AND REBELS
- STARSHIP DOWN #1 (OF 4)
- SUPERMAN TP VOL 02
- SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #9 (OF 12)
- TARTARUS #2
- TEEN TITANS #40
- KING THOR TP
- THOR #229 FACSIMILE EDITION
- TITANS GIANT #1
- TRANSFORMERS #19
- TREES TP VOL 03
- TRUE BELIEVERS EMPYRE ANELLE #1
- TRUE BELIEVERS EMPYRE GALACTUS #1
- TRUE BELIEVERS EMPYRE HULKLING #1
- TRUE BELIEVERS EMPYRE QUOI #1
- TRUE BELIEVERS EMPYRE SWORDSMAN #1
- UNBOUND #5 (OF 5)
- UNDISCOVERED COUNTRY #5
- UNDONE BY BLOOD #2
- USAGI YOJIMBO #9
- VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #3
- VALKYRIE JANE FOSTER #9
- VAMPIRELLA #9
- VAMPBLADE SEASON 4 #8
- V CARD #3
- VISITOR #4 (OF 6)
- WASTED SPACE #15
- WICKED THINGS #1
- WITCHBLADE #18
- EXCALIBUR #9 DX
- X-FORCE #9 DX
- X-MEN AVENGERS TP VOL 01 ONSLAUGHT
- X-MEN MILESTONES TP MESSIAH COMPLEX
- X-RAY ROBOT #1 (OF 4)
- YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #4
Here's how one store greeted the good news…