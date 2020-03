Top 100 Most-Ordered Comics and Graphic Novels of February 2020

RANK DESCRIPTION PRICE ITEM CODE VENDOR

1 HARLEEN HC (MR) $29.99 OCT190670 DC COMICS

2 DIE TP VOL 02 SPLIT THE PARTY (MR) $16.99 DEC190086 IMAGE COMICS

3 BATMAN TALES ONCE UPON A CRIME TP $9.99 OCT190492 DC COMICS

4 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 04 END OF GAMES $19.99 JUL161076 MARVEL COMICS

5 STAR WARS JOURNEY TO STAR WARS HC FASE $24.99 MAY160921 MARVEL COMICS

6 STAR WARS TP VADER DOWN $19.99 JAN160962 MARVEL COMICS

7 STAR WARS TP CHEWBACCA $16.99 NOV150951 MARVEL COMICS

8 STAR WARS TP VOL 02 SHOWDOWN ON THE SMUGGLERS MOON $19.99 OCT150986 MARVEL COMICS

9 STAR WARS TP VOL 03 REBEL JAIL $19.99 MAY160922 MARVEL COMICS

10 MY HERO ACADEMIA GN VOL 23 $9.99 DEC192056 VIZ MEDIA LLC

11 STAR WARS HAN SOLO TP $16.99 SEP161136 MARVEL COMICS

12 STAR WARS PRINCESS LEIA TP $16.99 JUN150822 MARVEL COMICS

13 STAR WARS KANAN TP VOL 02 FIRST BLOOD $17.99 JAN160963 MARVEL COMICS

14 STAR WARS FORCE AWAKENS ADAPTATION HC $24.99 AUG160995 MARVEL COMICS

15 ZATANNA AND THE HOUSE OF SECRETS TP $9.99 OCT190494 DC COMICS

16 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 03 ABSOLUTE CARNAGE $15.99 NOV190964 MARVEL COMICS

17 LEGEND OF KORRA TP PART 03 RUINS OF EMPIRE $10.99 OCT190364 DARK HORSE COMICS

18 RAT QUEENS TP VOL 07 ONCE & FUTURE KING (MR) $16.99 DEC190116 IMAGE COMICS

19 STAR WARS HC VOL 01 CASSADAY CVR $34.99 MAR160910 MARVEL COMICS

20 DAWN OF X TP VOL 01 $24.99 NOV190962 MARVEL COMICS

21 STAR WARS SPECIAL EDITION HC NEW HOPE $24.99 JAN171100 MARVEL COMICS

22 STAR WARS TARGET VADER TP $17.99 OCT191128 MARVEL COMICS

23 BATMAN OVERDRIVE TP $9.99 NOV190497 DC COMICS

24 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION REBELLION TP VOL 01 $39.99 MAR160914 MARVEL COMICS

25 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION EMPIRE TP VOL 02 $39.99 AUG150914 MARVEL COMICS

26 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION NEW REPUBLIC VOL 02 $39.99 JAN160961 MARVEL COMICS

26 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION REBELLION TP VOL 02 $39.99 FEB170997 MARVEL COMICS

28 STAR WARS TP JOURNEY TO SW FORCE AWAKENS SHATTER EMPIRE $16.99 AUG150915 MARVEL COMICS

29 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION NEWSPAPER STRIP TP VOL 01 $39.99 NOV160988 MARVEL COMICS

30 STAR WARS TP LANDO $16.99 OCT150988 MARVEL COMICS

31 STAR WARS POE DAMERON TP VOL 01 BLACK SQUADRON $19.99 AUG160999 MARVEL COMICS

32 ONE PUNCH MAN GN VOL 19 $9.99 JAN202199 VIZ MEDIA LLC

33 DC POSTER PORTFOLIO JOSHUA MIDDLETON TP $24.99 SEP190565 DC COMICS

34 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION EMPIRE TP VOL 03 $39.99 NOV160987 MARVEL COMICS

35 DRAGON BALL SUPER GN VOL 08 $9.99 JAN202201 VIZ MEDIA LLC

36 DAWN OF X TP VOL 02 $17.99 DEC190981 MARVEL COMICS

37 GHOST-SPIDER TP DOG DAYS ARE OVER $15.99 NOV190967 MARVEL COMICS

38 HARLEY QUINN AND THE GOTHAM GIRLS TP $16.99 NOV190545 DC COMICS

38 TALES FROM THE DARK MULTIVERSE HC $34.99 NOV190565 DC COMICS

40 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 07 ROGUES END $17.99 NOV190978 MARVEL COMICS

41 STAR WARS LEGENDS EPIC COLL ORIGINAL MARVEL YEARS TP VOL 01 $39.99 AUG160998 MARVEL COMICS

42 SPACE BANDITS TP (MR) $16.99 NOV190064 IMAGE COMICS

43 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR) $49.99 OCT190398 DARK HORSE COMICS

44 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 03 SHU TORUN WAR $16.99 MAY160924 MARVEL COMICS

45 BATMAN WHO LAUGHS HC $29.99 JUN190568 DC COMICS

46 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 AUG120491 IMAGE COMICS

47 GUARDIANS OF THE GALAXY TP VOL 02 FAITHLESS $24.99 NOV190963 MARVEL COMICS

48 SECOND COMING TP VOL 01 $19.99 DEC191347 AHOY COMICS

49 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 APR160803 IMAGE COMICS

50 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLL TP SECRET OF PETRIFIED TABLET $39.99 NOV190980 MARVEL COMICS

51 BATMAN DETECTIVE COMICS TP VOL 01 MYTHOLOGY $17.99 NOV190528 DC COMICS

52 STAR WARS TP VOL 04 LAST FLIGHT OF THE HARBINGER $19.99 OCT161018 MARVEL COMICS

53 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER TP VOL 02 $14.99 OCT191408 BOOM! STUDIOS

54 REAVER TP VOL 01 (MR) $16.99 NOV190062 IMAGE COMICS

55 SAMURAI 8 TALE OF HACHIMARU GN VOL 01 $9.99 JAN202197 VIZ MEDIA LLC

56 MILES MORALES GN TP GREAT RESPONSIBILITY $12.99 NOV190995 MARVEL COMICS

57 STAR WARS SCREAMING CITADEL TP $17.99 JUL171215 MARVEL COMICS

58 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 JAN160645 IMAGE COMICS

59 BOOKS OF MAGIC TP VOL 02 SECOND QUARTO (MR) $16.99 OCT190648 DC COMICS

60 WOLVERINE TP DAUGHTER OF WOLVERINE $15.99 DEC190996 MARVEL COMICS

61 SWAMP THING TALES FROM THE BAYOU TP $16.99 NOV190563 DC COMICS

62 MY HERO ACADEMIA SMASH GN VOL 03 $9.99 DEC192057 VIZ MEDIA LLC

63 LOCKE & KEY TP VOL 01 WELCOME TO LOVECRAFT $19.99 JUN090991 IDW PUBLISHING

64 STAR WARS LEGENDS OF LUKE SKYWALKER GN MANGA (OCT198848) $14.99 JAN202196 VIZ MEDIA LLC

65 GWENPOOL STRIKES BACK TP $15.99 NOV190971 MARVEL COMICS

65 JOJOS BIZARRE ADV 4 DIAMOND IS UNBREAKABLE HC VOL 04 $19.99 DEC192055 VIZ MEDIA LLC

67 UNBEATABLE SQUIRREL GIRL TP VOL 12 $15.99 DEC190990 MARVEL COMICS

68 STAR WARS HC VOL 02 AJA CVR $34.99 DEC161090 MARVEL COMICS

69 STAR WARS EPISODE III HC REVENGE OF SITH $24.99 AUG160996 MARVEL COMICS

70 SPIDER-MAN MILES MORALES OMNIBUS HC $100.00 AUG191136 MARVEL COMICS

71 X-MEN VS APOCALYPSE TWELVE OMNIBUS HC $125.00 AUG191137 MARVEL COMICS

72 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 JUL190105 IMAGE COMICS

73 STAR WARS KANAN OMNIBUS HC $34.99 JUN160949 MARVEL COMICS

74 BILLY BATSON AND MAGIC OF SHAZAM TP BOOK 01 $19.99 NOV190535 DC COMICS

75 STAR WARS EPISODE VI HC RETURN OF JEDI $24.99 AUG150917 MARVEL COMICS

76 MMW UNCANNY X-MEN HC VOL 12 $100.00 AUG191143-M MARVEL COMICS

76 STAR WARS HEROES FOR NEW HOPE HC $50.00 MAY160923 MARVEL COMICS

78 BLACK WIDOW EPIC COLLECTION TP BEWARE BLACK WIDOW $39.99 NOV190985 MARVEL COMICS

79 SHE-RA GN VOL 01 LEGEND OF FIRE PRINCESS $12.99 DEC191729 GRAPHIX

80 DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG $100.00 JUL191089 MARVEL COMICS

80 STAR WARS EPISODE IV TP NEW HOPE $19.99 SEP161135 MARVEL COMICS

82 STAR WARS EPISODE I HC PHANTOM MENACE $24.99 FEB160950 MARVEL COMICS

83 MARVEL MONOGRAPH TP ART OF ARTHUR ADAMS X-MEN $19.99 NOV190975 MARVEL COMICS

84 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 MAR190080 IMAGE COMICS

85 STAR WARS EPISODE II HC ATTACK OF CLONES $24.99 MAY160920 MARVEL COMICS

86 ANIMAL MAN BY GRANT MORRISON TP VOL 01 $29.99 NOV190522 DC COMICS

87 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 11 $9.99 JAN202204 VIZ MEDIA LLC

88 WEATHERMAN TP VOL 02 (MR) $17.99 DEC190123 IMAGE COMICS

89 WATCHMEN TP $24.99 JUN190614-M DC COMICS

90 HOUSE OF WHISPERS TP VOL 02 ANANSE TP (MR) $16.99 NOV190548 DC COMICS

91 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 05 CRISIS CITY $15.99 OCT190770 IDW PUBLISHING

92 MARVEL ACTION SPIDER-MAN TP BOOK 03 BAD LUCK $9.99 OCT190730 IDW PUBLISHING

92 TOKYO GHOUL RE GN VOL 15 $12.99 DEC192058 VIZ MEDIA LLC

94 PUNISHER EPIC COLLECTION TP JIGSAW PUZZLE $39.99 NOV190979 MARVEL COMICS

95 HULK TP THE END NEW PTG $17.99 NOV190991 MARVEL COMICS

96 EXCALIBUR EPIC COLLECTION TP CURIOUSER AND CURIOUSER $39.99 DEC191004 MARVEL COMICS

97 MARVEL MASTERS OF SUSPENSE LEE & DITKO OMNIBUS HC VOL 02 $100.00 AUG191145 MARVEL COMICS

98 ULTIMATES BY MARK MILLAR & BRYAN HITCH OMNIBUS HC NEW PTG $100.00 AUG191130 MARVEL COMICS

99 BATMAN ARKHAM VICTOR ZSASZ TP $19.99 OCT190630 DC COMICS

99 OLD MAN QUILL TP VOL 02 GO YOUR OWN WAY $17.99 NOV190970 MARVEL COMICS

99 STAR TREK YEAR FIVE TP VOL 01 ODYSSEYS END $19.99 SEP190657 IDW PUBLISHING