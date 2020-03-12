Nominees Announced For Diamond's 2019 Gem Awards

Courtesy of Diamond Comic Distributors, here are the nominees for the Diamond Gem Awards of 2019, to be voted on by comic book retailers in the direct market.
Participating comic store owners will also be entered in a draw to win a $200 Diamond Select Toys backlist credit, and five will also win one box each of FCBD store bags
Diamond says that "nominees were chosen by a panel of Diamond product specialists based on their overall impact on the industry, while comics and related merchandise were chosen on the merits of their sales performance and quality from the past year."
2019 Comic Book Publisher of the Year – Over 3%
- Image Comics
- Dark Horse Comics
- IDW
- DC
- Marvel
2019 Comic Book Publisher of the Year – Under 3%
- Valiant
- Aftershock
- Albatross Funnybooks
- Ahoy
- Vault
- BOOM
- Dynamite
2019 Comic Book of the Year $3.99 or Under
- Walking Dead #193 (MAY190111)
- Bloodshot #1 (JUL192282)
- GOON #1 (JAN191512)
- X-Men #2 SEP190778
- DCeased #1 JAN190542
- ONCE & FUTURE #1 JUN191263
- LADY MECHANIKA SANGRE #1 APR191492
- VAMPIRELLA #1 CVR A CHO MAY190996
- USAGI YOJIMBO #1 APR190591
- INVISIBLE KINGDOM #1 JAN190409
2019 Comic Book of the Year – Over $3.99
- Spawn #300 (JUN190014)
- Absolute Carnage #1 JUN190761
- Detective Comics #1000 JAN190542
- HAZEL & CHA CHA SAVE CHRISTMAS TALES UMBRELLA ACADEMY SEP190239
- TMNT ONGOING #100 SEP190620
- POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 CVR A MORA (OCT191380)
2019 Licensed Comic of the Year
- BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #1 MAIN (DEC189110)
- TRANSFORMERS #1 CVR A RODRIGUEZ JAN190714
- Star Wars Galaxy's Edge #1 FEB190943
- BLADE RUNNER 2019 #1 CVR A ARTGERM (MAY191932)
- STRANGER THINGS SIX #1 MAR190270
- JAMES BOND #1 – OCT191221
- RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #1 CVR A ITO – JUL192084
2019 Magazine of the Year
- MONSTER SIZED CHILLING ADVENTURES OF SABRINA #1 (MR) FEB191429
- Heavy Metal
- Doctor Who Magazine
- Rolled & Told
- Fangoria
- MAD
2019 Backlist Publisher of the Year
- Image Comics
- Dark Horse
- IDW
- Random House
- DC
- MARVEL
- Scholastic
- BOOM
- Dynamite
- Valiant
2019 Original GN of the Year
- Bad Weekend HC (MAY190040)
- GENDER QUEER MEMOIR GN (MAR191862)
- THANOS OGN HC INFINITY ENDING JUN191038
- CHRIS WARE RUSTY BROWN HC GN JUL192106
- GUTS GN/HC GN (JUL191974/75)
- ADVENTURE ZONE GN VOL 02 MURDER ON ROCKPORT LIMITED MAY191698
- THEY CALLED US ENEMY TP MAR190630
- AVATAR LAST AIRBENDER TP TEAM AVATAR TALES MAY180351
- Teen Titans Raven GN DC INK FEB190469
- E BRANDON SANDERSON WHITE SAND HC VOL 03 APR191021
- FIREFLY STING OGN JUL191306
2019 Reprint TP or HC of the Year
- Saga Compendium TP Vol 01 (MAY190044)
- Britannia Dlx HC (APR192061)
- FIVE YEARS TP VOL 01 FIRE IN THE SKY OCT191459
- DARK NIGHTS METAL TP OCT180569
- BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (DEC181256)
- RICK AND MORTY VS DUNGEONS & DRAGONS TP VOL 01 DEC180776
- UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 01 APOCALYPSE SUITE JUN190309
- FAITHLESS TP AUG191384
- STUMPTOWN TP JUN171847
- SPIDER-MAN LIFE STORY TP JUL191106
2019 Licensed TP or HC of the Year
- CONAN THE BARBARIAN TP VOL 1 LIFE AND DEATH OF CONAN APR190960
- JOHN WICK HC VOL 01 (FEB191176)
- MEGADETH DEATH BY DESIGN HC (FEB191795)
- MATRIX COMICS 20TH ANN DLX ED HC POD CVR/MATRIX COMICS 20TH ANN DLX ED HC TRINITY CVR SEP191655/56
- RICK AND MORTY VS DUNGEONS & DRAGONS TP VOL 01 DEC180776
- STRANGER THINGS TP VOL 01 OTHER SIDE JAN190427
- MMPR Shattered Grid APR191204
2019 Manga TP of the Year
- ELFEN LIED OMNIBUS TP VOL 01 JAN190483
- SAILOR MOON ETERNAL ED VOL 03 (OCT182174)
- SPACE BATTLESHIP YAMATO CLASSIC COLLECTION GN (JUL182470)
- SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC * (FEB192164)
- DISNEY DESCENDANTS EVIES WICKED RUNWAY TP VOL 01 (JAN192254)
- STRAVAGANZA TP VOL 01 JUN192112
- SKULL-FACE BOOKSELLER HONDA-SAN GN VOL 01 MAY192186
2019 Manga Publisher of the Year
- Dark Horse
- Kodansha Comics
- Seven Seas Entertainment
- Viz
- Yen Press
- Tokyo Pop
2019 Anthology of the Year
- Battle Chasers Anthology TP (JUL190096)
- EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR TP VOL 01 (AUG191509)
- AFTERSHOCK SHOCK HC VOL 02 APR191300
- PROS AND (COMIC) CONS TP JAN190472
- MARVEL COMICS #1000 JUN190842
- NOV180723 FULL BLEED COMICS & CULTURE QUARTERLY HC VOL 03
2019 Indie GN of the Year
- Little Bird Fight for Elder's Hope HC (AUG190079)
- THEY CALLED US ENEMY TP MAR190630
- BTTM FDRS HC APR191712 Fantagraphics
- MAGICAL BEATDOWN GN VOL 01 DEC182039 Silver Sprocket
2019 Trade Book of the Year
- Spawn Cover Gallery HC Vol 01 (APR190064)
- Overstreet Comic Book Price Guide #49( APR191757-62)
- FRANK CHO BALLPOINT BEAUTIES SC/HC (MR) (MAY191709/JUN191759)
- STAN LEE STORY TASCHEN HC (APR191956)
- FAST ENOUGH BESSIE STRINGFIELDS FIRST RIDE HC STORY BOOK NOV181857
- MEGA MAN X OFFICIAL COMPLETE WORKS HC (SEP182160)
- DOCTOR WHO SCRATCHMAN HC (DEC181681)
- ART OF STAR WARS JEDI FALLEN ORDER HC JUL190347
- SILVER SURFER BLACK TREASURY ED
2019 Game Manufacturer of the Year
- IDW Games
- Paizo
- Wizkids
- Green Ronin
- WOTC
- Hasbro
- Funko
2019 Game Product of the Year
- PATHFINDER CORE RULEBOOK HC (P2) MAY193227
- EXPANSE RPG HC (NOV182869)
- MARVEL HEROCLIX XMEN ANIMATED SERIES DARK PHOENIX BOOSTER BK (MAY193279)
- BATMAN ANIMATED SERIES ROGUES GALLERY MAR190752
- POP FUNKOVERSE STRATEGY GAME DC COMICS 100 BASE SET (JUN198702)
- JAN198565 Z DUNGEONS & DRAGONS STRANGER THINGS EDITION CS
2019 Toy Manufacturer of the Year
- Diamond Select Toys
- Mezco Toys
- Funko
- Hasbro Toys
- Dark Horse Deluxe
- TMP
- DC Collectibles
2019 Toy Product of the Year
- JUN182325 MARVEL GALLERY AVENGERS 3 IRON SPIDER-MAN PVC FIGURE
- JUN188596 POP POWER RANGERS LORD DRAKKON PX VINYL FIGURE
- JUN188303 ONE-12 COLLECTIVE DC PX SOVEREIGN KNIGHT BATMAN BLUE AF
- WITCHER III WILD HUNT GERALT IN BATH STATUETTE AUG180391
- DC PRIME BATMAN AF MAR190627
2018 Toy Line of the Year
- Dark Horse Deluxe – Witcher line
- FUNKO POP
- MEZCO ONE:12
- TMP FORTNITE
- DC ESSENTIALS
- MARVEL SELECT DST
2019 Collectible Statue of the Year
- WITCHER III WILD HUNT GERALT IN BATH STATUETTE AUG180391
- BATMAN B&W BATGIRL BRUCE TIMM OCT180631
- MARVEL GALLERY AVENGERS 3 IRON SPIDER-MAN PVC FIGURE JUN182325
- HELLRAISER 3 HELL ON EARTH PINHEAD BISHOUJO STATUE JUL189121
- BATMAN SUPER POWERS MAQUETTE SEP182377
2019 Best Free Comic Book Day Book
- FCBD 2019 SPAWN #1
- FCBD 2019 DARK HORSE STRANGER THINGS & BLACK HAMMER JAN190003
- FCBD 2019 STAR WARS ADVENTURES DROID HUNTERS JAN190034
- Bloodshot Special (JAN190010)
2019 Best All Ages Series
- Section Zero
- JUST BEYOND: SCARE SCHOOL ORIGINAL GN RL STINE
- DOG MAN
- SONIC THE HEDGEHOG (IDW)
- DISNEY FROZEN HERO WITHIN (DH)
- DC SUPER HERO GIRLS
- SPIDER MAN VENOM DOUBLE TROUBLE
2019 Best All Ages Original/Reprint GN
- Camp Midnight TP Vol 02 (JUL190100)
- GUTS GN (JUL191974)
- MOONCAKES GN (AUG192060)
- TEA DRAGON FESTIVAL HC (MAY191839)
- DEAR JUSTICE LEAGUE TP MAR190470
- MARVEL ACTION SPIDER-MAN TP BOOK 01 NEW BEGINNING FEB190649
- MINECRAFT TP VOL 01 MAR190319
- MILES MORALES GN TP SPIDER-MAN APR190939
2019 Best New Comic Book Series
- Undiscovered Country
- Doctor Mirage (Valiant)
- Once & Future (Boom)
- Second Coming (Ahoy)
- VAMPIRELLA (Dynamite)
- BLADE RUNNER 2019 (Titan)
- MONEY SHOT (Vault)
- TRANSFORMERS #1 (IDW)
- CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS SERIES II (DH)
- X-MEN
- BATMAN/SUPERMAN