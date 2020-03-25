Harley Quinn/Punchline Fight Tops Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Okay, so retailers may not entirely sure what they are advance reordering for. Of for when. With distributors, printers and stores closed. But they have been doing it anyway. Here are a bunch of advance reorders from this past week… and it all seems to be about Batman, the Punchline/Harley Quinn fight and the Joker War, with Empyre starting to poke its nose through… Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Auto Draft

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PUBLICATIONPRICEPUBLISHER
BATMAN #93 CARD STOCK FRANCESCO MATTINA VAR ED$4.99DC COMICS
BATMAN #93$3.99DC COMICS
NIGHTWING #71$3.99DC COMICS
BATMAN #93 1:25 THE DESIGNER VAR ED$3.99DC COMICS
EMPYRE #1 (OF 6) 2ND PTG INHYUK LEE VAR$5.99MARVEL COMICS
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #7 FOC RIOS VAR$3.99BOOM ENTERTAINMENT
BITTER ROOT #8 CVR B VISIONS (MR)$3.99IMAGE COMICS
FAITHLESS II #1 FOC ANKA VAR (MR)$3.99BOOM ENTERTAINMENT
NIGHTWING #71 ALAN QUAH VAR ED$3.99DC COMICS
STAR WARS RISE KYLO REN #4 (OF 4) 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
STAR WARS DARTH VADER #2 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
RED MOTHER #5 FOC DOE VAR$3.99BOOM ENTERTAINMENT
RETAILER SUMMIT 2020 EMPYRE #1 (OF 6) NOTO VAR (Net)$5.99MARVEL COMICS (BUY – SELL)
ALIENATED #3 (OF 6) FOC PEREZ VAR$3.99BOOM ENTERTAINMENT
CABLE #1 2ND PTG VAR DX$4.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #41 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
SPIDER-WOMAN #2 OLIVER MARVEL ZOMBIES VAR$3.99MARVEL COMICS
CHILDREN OF ATOM #1 NAUCK VAR$4.99MARVEL COMICS
X-MEN #8 2ND PTG VAR DX$3.99MARVEL COMICS
BIRDS OF PREY #1 VAR ED$9.99DC COMICS
PUNISHER PRESENTS TP BARRACUDA MAX NEW PTG$17.99MARVEL COMICS
RED SONJA AGE OF CHAOS #4 CHATZOUDIS FOC BONUS VAR$3.99DYNAMIC FORCES
NEW WARRIORS #1 (OF 5)$3.99MARVEL COMICS
SPAWN #307 CVR D VIRGIN TAN & MCFARLANE$2.99IMAGE COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PUBLICATIONPRICEPUBLISHER
AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS
TRANSFORMERS CLASSIC TV MAGAZINE MANGA HC VOL 01 PX ED$24.99VIZ LLC
AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02 GARNEY DM V$125.00MARVEL COMICS
HARLEEN HC (MR)$29.99DC COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X HC$60.00MARVEL COMICS
CRITICAL ROLE TP VOL 01 VOX MACHINA ORIGINS (C: 0-1-2)$19.99DARK HORSE COMICS
WICKED & DIVINE HC VOL 04 (MR)$64.99IMAGE COMICS
BATMAN TALES OF THE DEMON HC$49.99DC COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMIC FORCES
MARVELS 25TH ANNIVERSARY HC$50.00MARVEL COMICS
LOCKE & KEY MASTER EDITION HC VOL 03$49.99IDW PUBLISHING
AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02 QUESADA VAR$125.00MARVEL COMICS
BLACK HAMMER JUSTICE LEAGUE HAMMER OF JUSTICE HC (C: 0-1-2)$29.99DARK HORSE COMICS
BATMAN WHO LAUGHS HC$29.99DC COMICS
BATMAN #91$3.99DC COMICS
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 04 CHO VAR$125.00MARVEL COMICS
INFINITY WAR OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
JOKER A CELEBRATION OF 75 YEARS HC$39.99DC COMICS
LOCKE & KEY TP VOL 01 WELCOME TO LOVECRAFT$19.99IDW PUBLISHING
HISTORY OF MARVEL UNIV TREASURY ED TP RODRIGUEZ CVR DM VAR$29.99MARVEL COMICS
VENOMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS
SPIDER-MAN BEN REILLY OMNIBUS HC VOL 01$125.00MARVEL COMICS
DOOMSDAY CLOCK HC PART 01$24.99DC COMICS
DAREDEVIL BY MARK WAID OMNIBUS HC VOL 01$100.00MARVEL COMICS
STRANGE ADVENTURES #1 (OF 12)$4.99DC COMICS

 

About Rich Johnston

Chief writer and founder of Bleeding Cool. Father of two. Comic book clairvoyant. Political cartoonist.

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