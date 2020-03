Top 500 Most-Ordered Comics and Graphic Novels in February 2020

Here's the big list, the top 500 most-ordered comics and graphic novels through Diamond Comic Distributors in North American comic book stores in October 2019. We already did a little examination with the Top 10 and marketshare and Top 100 but this doubles down. We will also, in half an hour, be running a chart that combines the DC Comics another split-covers listed separately in the chart. And we also get a better look at which comic books have been the recipient of heavy discounting or over-shipping. The standouts in January are Guardians Of The Galaxy, Falcon & Winter Soldier, Marvels X, Ravencroft, Avengers Of The Wastelands, Star, Conan The Barbarian, Battle For The Serpent Crown, Atlantis Attacks, Dark Agnes, and Symbiote Spider-Man.

Top 500 most-ordered comics from January 2020

Qty Rank Retail Rank Index Publication Price Publisher 1 1 334.38 WOLVERINE #1 $7.99 MAR 2 3 161.93 X-MEN #6 $3.99 MAR 3 2 134.56 X-MEN #7 $4.99 MAR 4 4 119.93 GWEN STACY #1 $4.99 MAR 5 5 110.68 GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 $4.99 MAR 6 12 105.81 AMAZING SPIDER-MAN #39 $3.99 MAR 7 6 103.60 STAR WARS DARTH VADER #1 $4.99 MAR 8 15 100.00 BATMAN #88 $3.99 DC 9 7 99.04 X-MEN FANTASTIC FOUR #1 $4.99 MAR 10 16 98.98 BATMAN #89 $3.99 DC 11 8 95.20 BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #7 $4.99 DC 12 18 95.12 AMAZING SPIDER-MAN #40 $3.99 MAR 13 39 89.37 GUARDIANS OF THE GALAXY #2 $3.99 MAR 14 21 86.93 IMMORTAL HULK #31 $3.99 MAR 15 23 85.79 VENOM #23 $3.99 MAR 16 25 85.65 X-MEN FANTASTIC FOUR #2 $3.99 MAR 17 24 85.46 THOR #3 $3.99 MAR 18 19 75.37 AVENGERS #31 $4.99 MAR 19 31 75.11 X-FORCE #7 $3.99 MAR 20 30 74.96 STAR WARS #3 $3.99 MAR 21 14 74.94 IMMORTAL HULK GREAT POWER #1 $4.99 MAR 22 29 74.89 JUSTICE LEAGUE #41 $3.99 DC 23 9 74.13 JOKER KILLER SMILE #3 (MR) $5.99 DC 24 71 73.76 FALCON & WINTER SOLDIER #1 $3.99 MAR 25 20 72.36 GREEN LANTERN SEASON 2 #1 $4.99 DC 26 33 72.21 X-FORCE #8 $3.99 MAR 27 34 70.93 NEW MUTANTS #7 $3.99 MAR 28 11 70.78 DCEASED UNKILLABLES #1 $4.99 DC 29 35 70.42 EXCALIBUR #7 $3.99 MAR 30 51 69.71 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 $3.99 MAR 31 36 68.87 NEW MUTANTS #8 $3.99 MAR 32 37 68.08 MARAUDERS #7 $3.99 MAR 33 13 67.61 JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #3 (MR) $5.99 DC 34 27 66.68 BATMAN PENNYWORTH RIP #1 $4.99 DC 35 38 65.65 MARAUDERS #8 $3.99 MAR 36 28 63.61 YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 $4.99 DC 37 17 62.38 HARLEY QUINN & BIRDS OF PREY #1 (MR) $5.99 DC 38 60 62.24 SPAWN #305 $2.99 IMA 39 105 61.41 STAR #2 $3.99 MAR 40 43 59.92 JUSTICE LEAGUE #40 $3.99 DC 41 80 58.91 CONAN THE BARBARIAN #13 $3.99 MAR 42 44 58.45 STAR WARS RISE KYLO REN #3 $3.99 MAR 43 45 56.79 DETECTIVE COMICS #1020 $3.99 DC 44 101 56.54 CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #1 $3.99 MAR 45 26 55.86 DCEASED UNKILLABLES #1 CARD STOCK VAR $5.99 DC 46 48 55.30 BATMAN SUPERMAN #7 $3.99 DC 47 49 55.27 SUPERMAN #20 $3.99 DC 48 50 55.22 FANTASTIC FOUR #19 $3.99 MAR 49 65 54.95 MARVELS X #2 $4.99 MAR 50 53 53.65 CAPTAIN MARVEL #15 $3.99 MAR 51 52 53.05 FLASH FORWARD #6 $3.99 DC 52 127 52.14 RAVENCROFT #2 $3.99 MAR 53 54 51.30 DEADPOOL #3 $3.99 MAR 54 40 51.11 IRON MAN 2020 #2 $4.99 MAR 55 41 50.63 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #3 [*] $3.99 BOO 56 55 50.56 BATMANS GRAVE #5 $3.99 DC 57 57 50.41 DAREDEVIL #18 $3.99 MAR 58 58 49.62 SAVAGE AVENGERS #10 $3.99 MAR 59 42 49.39 LEVIATHAN DAWN #1 $4.99 DC 60 59 49.01 CAPTAIN AMERICA #19 $3.99 MAR 61 61 48.16 DAREDEVIL #17 $3.99 MAR 62 32 47.89 SUPERMAN HEROES #1 $5.99 DC 63 62 47.02 ACTION COMICS #1020 $3.99 DC 64 63 46.72 WONDER WOMAN #751 $3.99 DC 65 64 46.22 WONDER WOMAN #752 $3.99 DC 66 47 45.82 CAPTAIN AMERICA THE END #1 $4.99 MAR 67 67 45.37 MILES MORALES SPIDER-MAN #15 $3.99 MAR 68 22 43.82 WONDER WOMAN DEAD EARTH #2 [*] $6.99 DC 69 68 43.46 CATWOMAN #20 $3.99 DC 70 133 42.33 ATLANTIS ATTACKS #2 $3.99 MAR 71 69 42.17 UNDISCOVERED COUNTRY #4 (MR) $3.99 IMA 72 125 41.59 AVENGERS OF THE WASTELANDS #2 $3.99 MAR 73 140 41.46 ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #1 $3.99 MAR 74 70 41.05 FLASH #88 $3.99 DC 75 56 40.63 SAVAGE AVENGERS #0 $4.99 MAR 76 75 40.58 DR STRANGE #3 $3.99 MAR 77 72 40.49 LEGION OF SUPER HEROES #4 $3.99 DC 78 73 40.31 SHAZAM #11 $3.99 DC 79 74 40.12 JUSTICE LEAGUE DARK #20 $3.99 DC 80 78 39.74 DOCTOR DOOM #5 $3.99 MAR 81 77 38.95 HARLEY QUINN #70 $3.99 DC 82 81 38.87 GHOST RIDER #5 $3.99 MAR 83 10 38.48 DC CRIMES OF PASSION #1 $9.99 DC 84 83 38.12 BLACK CAT #9 $3.99 MAR 85 46 37.40 TMNT JENNIKA #1 [*] $4.99 IDW 86 86 37.14 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #3 $3.99 MAR 87 85 36.81 SUICIDE SQUAD #3 $3.99 DC 88 87 36.32 YOUNG JUSTICE #13 $3.99 DC 89 89 36.26 NEBULA #1 $3.99 MAR 90 88 35.88 BASKETFUL OF HEADS #5 (MR) $3.99 DC 91 90 35.78 SPIDER-VERSE #5 $3.99 MAR 92 66 35.64 HARLEY QUINN & POISON IVY #6 CARD STOCK VAR $4.99 DC 93 92 34.39 AQUAMAN #57 $3.99 DC 94 96 34.12 PUNISHER SOVIET #4 (MR) $3.99 MAR 95 79 32.61 RED SONJA AGE OF CHAOS #2 [*] $3.99 DE 96 76 32.29 SPIRITS GHOST RIDER MOTHER OF DEMONS #1 $4.99 MAR 97 103 32.10 VALKYRIE JANE FOSTER #8 $3.99 MAR 98 100 32.04 NIGHTWING #69 $3.99 DC 99 104 31.59 BATMAN BEYOND #41 $3.99 DC 100 108 30.91 GHOST-SPIDER #7 $3.99 MAR 101 107 30.90 FAR SECTOR #4 (MR) $3.99 DC 102 82 30.58 BATMAN #88 CARD STOCK $4.99 DC 103 110 30.39 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #18 $3.99 DC 104 93 30.35 WOLVERINE BY CLAREMONT & MILLER #1 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 105 114 30.08 AMAZING MARY JANE #5 $3.99 MAR 106 111 29.97 TEEN TITANS #39 $3.99 DC 107 97 29.83 VAMPIRELLA #8 $3.99 DE 108 84 29.80 BATMAN #89 CARD STOCK $4.99 DC 109 116 29.67 ANT-MAN #1 $3.99 MAR 110 112 29.60 JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #4 (MR) $3.99 DC 111 115 29.53 LOIS LANE #8 $3.99 DC 112 99 29.00 PLUNGE #1 (MR) [*] $3.99 DC 113 118 28.37 MORBIUS #4 $3.99 MAR 114 91 28.28 FANTASTIC FOUR GRIMM NOIR #1 $4.99 MAR 115 120 28.02 BATMAN AND THE OUTSIDERS #10 $3.99 DC 116 121 27.83 DOLLHOUSE FAMILY #4 (MR) $3.99 DC 117 122 27.61 BATMAN VS RAS AL GHUL #4 $3.99 DC 118 109 27.49 FIREFLY #14 $3.99 BOO 119 94 27.38 MARVELS VOICES #1 $4.99 MAR 120 113 26.76 TMNT ONGOING #103 $3.99 IDW 121 128 26.17 2020 FORCE WORKS #1 $3.99 MAR 122 129 25.93 SCREAM CURSE OF CARNAGE #4 $3.99 MAR 123 132 25.69 BLACK PANTHER #21 $3.99 MAR 124 130 25.66 RED HOOD OUTLAW #43 $3.99 DC 125 119 25.13 DAPHNE BYRNE #2 (MR) [*] $3.99 DC 126 106 24.99 ALIENATED #1 [*] $3.99 BOO 127 136 24.81 HARLEY QUINN & POISON IVY #6 $3.99 DC 128 126 24.15 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #12 $3.99 BOO 129 138 24.14 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #24 (MR) $3.99 IMA 130 141 24.09 LOW LOW WOODS #3 (MR) $3.99 DC 131 142 23.98 HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #4 $3.99 DC 132 144 23.96 HAWKEYE FREE FALL #3 $3.99 MAR 133 146 23.68 AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #2 $3.99 MAR 134 318 23.31 DOLLAR COMICS THE NEW TEEN TITANS #2 $1.00 DC 135 147 23.30 HAWKMAN #21 $3.99 DC 136 117 23.27 2020 MACHINE MAN #1 $4.99 MAR 137 131 23.05 AMETHYST #1 [*] $3.99 DC 138 152 22.70 ANT-MAN #2 $3.99 MAR 139 153 22.50 MAGNIFICENT MS MARVEL #12 $3.99 MAR 140 150 22.45 GIDEON FALLS #21 (MR) $3.99 IMA 141 137 22.43 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 $3.99 DE 142 123 22.29 TAROT #3 $4.99 MAR 143 154 22.21 SPIDER-HAM #3 $3.99 MAR 144 157 21.53 SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #8 $3.99 DC 145 163 20.66 FLASH #123 FACSIMILE EDITION $3.99 DC 146 149 20.65 RED SONJA #13 $3.99 DE 147 178 20.50 MARVEL AVENGERS HULK #1 $3.99 MAR 148 139 20.43 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 [*] $3.99 DE 149 165 20.26 MARTIAN MANHUNTER #12 $3.99 DC 150 134 20.19 TERRIFICS #25 $4.99 DC 151 167 20.10 JESSICA JONES BLIND SPOT #3 $3.99 MAR 152 148 20.04 STRANGER THINGS INTO THE FIRE #2 [*] $3.99 DAR 153 135 20.01 LAST GOD #5 (MR) $4.99 DC 154 169 19.86 SPIDER-MAN & VENOM DOUBLE TROUBLE #4 $3.99 MAR 155 156 19.52 DEJAH THORIS (2019) #3 $3.99 DE 156 168 19.40 HELLBOY & BPRD RETURN OF EFFIE KOLB #1 $3.99 DAR 157 98 19.33 TARTARUS #1 [*] $5.99 IMA 158 143 19.25 DETECTIVE COMICS #1020 CARD STOCK VAR $4.99 DC 159 172 19.21 SUPERGIRL #39 $3.99 DC 160 174 18.98 GREEN LANTERN #1 FACSIMILE EDITION $3.99 DC 161 158 18.85 BANG #1 [*] $3.99 DAR 161 175 18.85 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #2 $3.99 MAR 163 176 18.83 JESSICA JONES BLIND SPOT #4 $3.99 MAR 164 145 18.72 BATMAN GIANT #3 $4.99 DC 165 177 18.49 BATGIRL #44 $3.99 DC 166 161 18.45 ON THE STUMP #1 (MR) [*] $3.99 IMA 167 344 18.39 DOLLAR COMICS BATMAN #386 $1.00 DC 168 181 18.18 STRIKEFORCE #6 $3.99 MAR 169 179 18.13 MONSTRESS #26 (MR) $3.99 IMA 170 184 18.03 WOLVERINE BY CLAREMONT & BUSCEMA #1 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 171 349 17.95 TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 PEPPER POTTS #1 $1.00 MAR 172 185 17.70 METAL MEN #5 $3.99 DC 173 124 17.62 SONIC THE HEDGEHOG #25 [*] $4.99 IDW 174 155 17.58 JUSTICE LEAGUE #40 CARD STOCK VAR $4.99 DC 175 170 17.54 BUFFY VAMPIRE SLAYER ANGEL HELLMOUTH #5 $3.99 BOO 176 186 17.49 ASCENDER #9 (MR) $3.99 IMA 177 173 17.38 BLADE RUNNER 2019 #6 (MR) $3.99 TTN 178 171 17.38 MARVEL ACTION SPIDER-MAN (2020) #1 $3.99 IDW 179 189 17.25 DREAMING #18 (MR) $3.99 DC 180 162 17.11 LADY MECHANIKA SANGRE #5 $3.99 BEN 181 159 17.06 CRISIS ON INFINITE EARTHS GIANT #2 $4.99 DC 182 160 16.95 BATMAN SUPERMAN #7 CARD STOCK $4.99 DC 183 95 16.82 SUPERMAN SMASHES THE KLAN #3 $7.99 DC 184 198 16.78 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #6 $3.99 MAR 185 197 16.33 SKULLDIGGER & SKELETON BOY #3 $3.99 DAR 186 200 16.14 GOTHAM CITY MONSTERS #6 $3.99 DC 187 361 16.09 DOLLAR COMICS FLASH 1987 #1 $1.00 DC 188 183 16.00 TRANSFORMERS #17 $3.99 IDW 189 102 15.98 MARVEL TALES WOLVERINE #1 $7.99 MAR 190 151 15.94 AMERICAN JESUS NEW MESSIAH #3 (MR) [*] $4.99 IMA 191 363 15.89 DOLLAR COMICS BATMAN #567 $1.00 DC 192 366 15.72 TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 WAR MACHINE #1 $1.00 MAR 193 190 15.40 VAMPIRELLA RED SONJA #6 $3.99 DE 194 206 15.30 ISOLA #10 $3.99 IMA 195 193 15.29 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 $3.99 DE 196 207 15.25 LUCIFER #17 (MR) $3.99 DC 197 288 15.06 GUARDIANS OF GALAXY #146 $3.99 MAR 198 212 15.00 BOOKS OF MAGIC #17 (MR) $3.99 DC 199 371 14.88 TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 JOCASTA #1 $1.00 MAR 200 370 14.84 DOLLAR COMICS FLASH REBIRTH #1 $1.00 DC 201 180 14.77 FINGER GUNS #1 [*] $3.99 VAU 202 210 14.67 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS SERIES II #5 $3.99 DAR 203 372 14.61 DOLLAR COMICS GREEN LANTERN REBIRTH #1 $1.00 DC 204 187 14.58 ANGEL & SPIKE #9 [*] $3.99 BOO 205 217 14.45 KILLADELPHIA #4 (MR) $3.99 IMA 206 202 14.28 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #270 $3.99 IDW 207 222 14.15 FAMILY TREE #4 (MR) $3.99 IMA 208 164 13.91 MAN WHO EFFED UP TIME #1 [*] $4.99 AFT 209 205 13.91 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #48 $3.99 BOO 210 374 13.84 DOLLAR COMICS BATMAN SHADOW OF THE BAT #1 $1.00 DC 211 224 13.81 MIDDLEWEST #15 (MR) $3.99 IMA 212 231 13.70 RUNAWAYS #30 $3.99 MAR 213 379 13.65 TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 ARNO STARK #1 $1.00 MAR 214 191 13.61 SUPERMAN #20 CARD STOCK VAR $4.99 DC 215 380 13.59 TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 ALBERT & ELSIE-DEE #1 $1.00 MAR 216 166 13.52 GODKILLERS #1 [*] $4.99 AFT 217 230 13.49 WONDER TWINS #12 $3.99 DC 218 192 13.49 SUPERGIRL #39 CARD STOCK VAR $4.99 DC 219 213 13.43 TRANSFORMERS GALAXIES #4 $3.99 IDW 220 196 13.34 LEGION OF SUPER HEROES #4 CARD STOCK VAR $4.99 DC 221 215 13.26 GO GO POWER RANGERS #29 $3.99 BOO 222 199 12.92 ACTION COMICS #1020 CARD STOCK VAR $4.99 DC 223 220 12.80 HIDDEN SOCIETY #1 $3.99 DAR 224 232 12.70 DOCTOR TOMORROW #1 $3.99 VAL 225 227 12.61 ELVIRA MISTRESS OF DARK #12 $3.99 DE 226 209 12.60 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 (MR) $3.99 ABL 227 201 12.58 RWBY #5 CARD STOCK VAR $4.99 DC 228 203 12.56 FLASH GIANT #3 $4.99 DC 229 228 12.55 RICK & MORTY #59 $3.99 ONI 230 204 12.52 SWAMP THING GIANT #3 $4.99 DC 231 239 12.51 MARVELS BLACK WIDOW PRELUDE #2 $3.99 MAR 232 208 12.46 FOLKLORDS #4 [*] $3.99 BOO 233 211 12.26 RED MOTHER #3 [*] $3.99 BOO 234 233 12.09 STAR TREK YEAR FIVE #10 $3.99 IDW 235 391 12.06 DOLLAR COMICS AMETHYST 1985 #1 $1.00 DC 236 236 11.97 BLOODSHOT (2019) #0 $3.99 VAL 237 195 11.96 PLUNGE #1 CARD STOCK VAR $4.99 DC 238 218 11.92 USAGI YOJIMBO #8 [*] $3.99 IDW 239 234 11.83 TOMORROW #1 (MR) [*] $3.99 DAR 240 214 11.82 TITANS BURNING RAGE #7 $4.99 DC 241 235 11.82 STAR TREK YEAR FIVE VALENTINES DAY SPECIAL JONES $3.99 IDW 242 240 11.81 RWBY #5 $3.99 DC 243 244 11.75 DEADLY CLASS #43 (MR) $3.99 IMA 243 243 11.75 HOUSE OF WHISPERS #18 (MR) $3.99 DC 245 188 11.70 UNDONE BY BLOOD #1 [*] $4.99 AFT 246 216 11.70 WONDER WOMAN GIANT #3 $4.99 DC 247 245 11.65 SEX CRIMINALS #27 (MR) $3.99 IMA 248 226 11.56 GOON #8 $3.99 ALB 249 237 11.38 ARCHIE MEETS B-52S #1 $3.99 ARC 250 249 11.35 DEATH OR GLORY #9 (MR) $3.99 IMA 251 238 11.28 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #87 $3.99 IDW 252 248 11.20 MARKED #4 (MR) $3.99 IMA 253 251 11.09 OLD GUARD FORCE MULTIPLIED #3 (MR) $3.99 IMA 254 253 11.05 AERO #8 $3.99 MAR 255 229 11.01 FLASH #88 CARD STOCK VAR $4.99 DC 256 255 10.90 STAR WARS RISE KYLO REN #2 $3.99 MAR 257 241 10.84 MONEY SHOT #4 (MR) $3.99 VAU 258 254 10.77 DIAL H FOR HERO #12 $3.99 DC 259 182 10.58 AFTER REALM QUARTERLY #1 [*] $5.99 IMA 260 219 10.48 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #48 FOIL MONTES VAR $4.99 BOO 261 246 10.48 JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #6 $3.99 BOO 262 247 10.35 TRANSFORMERS VALENTINES DAY SPECIAL $3.99 IDW 263 263 10.34 YONDU #5 $3.99 MAR 264 221 10.25 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 $4.99 BOO 265 261 10.18 CLOCK #2 $3.99 IMA 266 258 10.15 PREDATOR HUNTERS III #1 $3.99 DAR 267 225 10.13 AMETHYST #1 CARD STOCK VAR $4.99 DC 268 250 10.08 AGGRETSUKO #1 $3.99 ONI 269 252 9.90 BLOODSHOT (2019) #6 $3.99 VAL 270 271 9.82 BITTER ROOT #6 (MR) $3.99 IMA 271 266 9.76 ICE CREAM MAN #18 (MR) $3.99 IMA 272 256 9.66 DYING IS EASY #3 $3.99 IDW 273 257 9.48 INVADER ZIM #49 $3.99 ONI 274 242 9.43 BATGIRL #44 CARD STOCK VAR $4.99 DC 275 223 9.32 LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (MR) $4.99 COF 276 259 9.29 PROTECTOR #2 (MR) [*] $3.99 IMA 277 267 8.80 JAMES BOND #3 $3.99 DE 278 273 8.77 ARCHIE #711 $3.99 ARC 279 268 8.73 GI JOE #5 $3.99 IDW 280 278 8.63 SWORD MASTER #8 $3.99 MAR 281 269 8.60 RAI (2019) #4 $3.99 VAL 282 276 8.58 REDNECK #26 (MR) $3.99 IMA 283 260 8.43 DUNGEONS & DRAGONS INFERNAL TIDES #2 [*] $3.99 IDW 284 264 8.37 ADLER #1 $3.99 TTN 285 279 8.35 SFSX SAFE SEX #6 (MR) $3.99 IMA 286 282 8.33 MOONSHINE #16 (MR) $3.99 IMA 287 272 8.21 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #2 $3.99 TTN 288 275 8.06 FIVE YEARS #8 $3.99 ABS 289 277 8.02 DUNGEONS & DRAGONS A DARKENED WISH #5 $3.99 IDW 290 360 7.95 ASTONISHING X-MEN #7 $3.99 MAR 291 285 7.74 SONATA #8 (MR) $3.99 IMA 292 324 7.36 SCOOBY DOO WHERE ARE YOU #103 $2.99 DC 293 265 7.27 ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 (MR) $4.99 ACT 294 270 7.25 PREDATOR HUNTERS III #1 GLOW IN THE DARK $4.99 DAR 295 280 7.16 SEX CRIMINALS #27 XXX KOCH VAR (MR) $4.69 IMA 296 283 7.15 VISITOR #3 $3.99 VAL 297 292 7.14 NOMEN OMEN #5 (MR) $3.99 IMA 298 293 7.10 TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #3 $3.99 DAR 299 286 7.07 QUANTUM & WOODY (2020) #2 $3.99 VAL 300 287 7.01 COBRA KAI KARATE KID SAGA CONTINUES #3 $3.99 IDW 301 194 6.87 GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 $7.99 ZEN 302 296 6.87 BLACKWOOD MOURNING AFTER #1 $3.99 DAR 303 291 6.70 HEARTBEAT #4 (MR) $3.99 BOO 304 300 6.64 MANIFEST DESTINY #41 (MR) $3.99 IMA 305 301 6.63 20XX #3 (MR) $3.99 IMA 306 302 6.58 INVISIBLE KINGDOM #10 (MR) $3.99 DAR 307 304 6.52 BIRTHRIGHT #41 $3.99 IMA 308 284 6.47 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 $3.99 ZEN 309 308 6.31 BUTCHER OF PARIS #3 (MR) $3.99 DAR 310 289 6.28 GRIMM FAIRY TALES #35 $3.99 ZEN 311 298 6.23 RONIN ISLAND #10 $3.99 BOO 312 312 6.21 GEN LOCK #4 $3.99 DC 313 262 6.20 TRANSFORMERS 100 PAGE GIANT POWER PREDACONS $5.99 IDW 314 299 6.06 DUCKTALES FAIRES & SCARES #3 $3.99 IDW 315 313 5.98 DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #1 $3.99 DAR 316 305 5.96 USAGI YOJIMBO COLOR CLASSICS #2 $3.99 IDW 317 306 5.92 CHASTITY #5 (MR) $3.99 DE 318 317 5.88 WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #4 $3.99 DAR 319 715 5.86 ONCE & FUTURE #6 $3.99 BOO 320 310 5.75 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #2 (MR) $3.99 DE 321 297 5.73 GRIMM FAIRY TALES #36 $3.99 ZEN 322 311 5.71 MAGICIANS #4 (MR) $3.99 BOO 323 320 5.67 LUCY CLAIRE REDEMPTION #3 (MR) $3.99 IMA 324 314 5.51 BACKTRACK #1 (MR) $3.99 ONI 325 328 5.26 DISNEY THE LITTLE MERMAID #3 $3.99 DAR 326 319 5.24 ARCHIE 1955 #5 $3.99 ARC 327 321 5.21 KILL LOCK #3 $3.99 IDW 328 294 5.08 UNCLE SCROOGE #54 $4.99 IDW 329 315 4.99 GUNG HO #3 $3.99 ABL 330 335 4.97 KILL WHITEY DONOVAN #3 (MR) $3.99 DAR 331 290 4.86 RISING SUN #2 [*] $4.99 IDW 332 330 4.86 DARK ARK AFTER FLOOD #3 $3.99 AFT 332 340 4.86 OLYMPIA #4 $3.99 IMA 334 342 4.80 COPRA #5 $3.99 IMA 335 331 4.74 NAPOLEON DYNAMITE #4 $3.99 IDW 336 274 4.63 VAMPIRELLA #3 (1969) REPLICA ED $6.99 DE 337 309 4.62 MARVEL ACTION CLASSICS AVENGERS DR STRANGE #1 $4.99 IDW 338 347 4.41 CROWDED #11 $3.99 IMA 339 339 4.40 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #2 $3.99 BOO 340 332 4.31 ROBYN HOOD VIGILANTE #4 $3.99 ZEN 341 351 4.30 DRAGON AGE BLUE WRAITH #2 $3.99 DAR 342 333 4.27 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #2 $3.99 ZEN 343 307 4.24 CONSPIRACY AREA 51 #1 $4.99 ZEN 344 334 4.21 CANOPUS #1 $3.99 SCO 345 336 4.18 KIDZ #2 $3.99 ABL 346 338 4.09 MONSTER PLANET #4 $3.99 ZEN 347 325 4.01 STAR TREK PICARD #2 $4.99 IDW 348 281 3.97 TANK GIRL FULL COLOR CLASSICS 1994-1995 (MR) $6.99 TTN 349 343 3.90 GUARDIANS OF THE GALAXY #1 $4.99 MAR 350 353 3.88 LUMBERJANES #71 $3.99 BOO 351 354 3.88 ARCHIE MARRIED LIFE 10 YEARS LATER #6 $3.99 ARC 351 329 3.88 VAMPBLADE SEASON 4 #6 (MR) $4.99 ACT 353 355 3.83 NAPOLEON DYNAMITE VALENTINES DAY SPECIAL $3.99 IDW 354 356 3.76 BLACK STARS ABOVE #4 (MR) $3.99 VAU 355 346 3.72 RAGS #6 (MR) $3.99 ANT 356 369 3.70 CRONE #4 $3.99 DAR 357 303 3.64 GOON #8 PARSON CARDSTOCK VAR CVR $5.99 ALB 358 350 3.64 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS ZEROS JOURNEY #16 $3.99 TOK 359 352 3.55 VENOM THE END #1 $4.99 MAR 360 365 3.55 BLACK TERROR #5 $3.99 DE 361 376 3.49 VENOM #21 $3.99 MAR 362 341 3.45 VAMPBLADE SEASON 4 #7 (MR) $4.99 ACT 363 357 3.43 BELLE OATH OF THORNS #5 $3.99 ZEN 364 359 3.37 TART #1 NONSTOP ED $3.99 SCO 365 381 3.32 HEART ATTACK #4 (MR) $3.99 IMA 366 386 3.31 MAGNIFICENT MS MARVEL #11 $3.99 MAR 367 362 3.31 STABBITY BUNNY #9 $3.99 SCO 368 316 3.30 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #271 $5.99 KEN 369 345 3.29 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 (MR) $4.99 ACT 369 327 3.29 DISNEY COMICS AND STORIES #10 $5.99 IDW 371 337 3.27 SUPERIOR AOC #2 $4.99 KEE 372 382 3.27 CRIMINAL MACABRE THE BIG BLEED OUT #3 $3.99 DAR 373 348 3.22 SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #3 $4.99 TTN 374 373 3.21 TMNT ONGOING #102 $3.99 IDW 375 459 3.14 SWORD MASTER #1 $3.99 MAR 376 367 3.14 UNBOUND #4 $3.99 ZEN 377 368 3.09 GUTT GHOST SEEK OUT SENSATION ONE SHOT $3.99 SCO 378 377 3.07 GLOW VS THE BABYFACE #4 $3.99 IDW 379 393 2.97 HARDCORE RELOADED #3 (MR) $3.99 IMA 380 387 2.88 GHOSTED IN LA #8 $3.99 BOO 381 375 2.87 EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #5 (MR) $3.99 AHO 381 388 2.87 LOLA XOXO VOL 3 #5 $3.99 ASP 383 397 2.80 POSTAL DELIVERANCE #7 (MR) $3.99 IMA 384 415 2.78 ARCHIE & FRIENDS WINTER WONDERLAND #1 $2.99 ARC 385 383 2.75 MACHINE GIRL #4 $3.95 RED 386 392 2.74 HEATHEN #9 $3.99 VAU 387 384 2.71 WEB OF VENOM GOOD SON #1 $4.99 MAR 388 385 2.70 SAVAGE BASTARDS #1 $3.99 MAD 389 394 2.67 SILVER CEREBUS ONE SHOT $4.00 AAR 390 479 2.62 SPIDER-MAN VELOCITY #1 $3.99 MAR 391 395 2.60 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #5 $3.99 LIO 392 390 2.52 DRAGONFLY & DRAGONFLYMAN #4 (MR) $3.99 AHO 393 487 2.49 MAJOR X #6 $3.99 MAR 394 399 2.45 SERA & ROYAL STARS #6 $3.99 VAU 395 496 2.41 WAR OF REALMS JOURNEY INTO MYSTERY #2 $3.99 MAR 396 499 2.37 DAREDEVIL #9 $3.99 MAR 397 501 2.37 CONTAGION #1 $3.99 MAR 398 500 2.35 GUARDIANS OF THE GALAXY #8 $3.99 MAR 399 503 2.32 IMMORTAL HULK #15 $3.99 MAR 400 404 2.32 CULT CLASSIC CREATURE FEATURE #5 $3.99 VAU 401 396 2.32 MIDNIGHT SKY #4 $3.99 SCO 402 506 2.30 VENOM #18 $3.99 MAR 403 405 2.27 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #1 $3.99 BOO 404 509 2.26 GUARDIANS OF THE GALAXY #6 $3.99 MAR 405 510 2.24 GWENPOOL STRIKES BACK #1 $3.99 MAR 406 513 2.23 DAREDEVIL #8 $3.99 MAR 407 398 2.21 STAR WARS RISE KYLO REN #1 $4.99 MAR 408 326 2.20 WONDER WOMAN #750 $9.99 DC 409 518 2.20 VALKYRIE JANE FOSTER #2 $3.99 MAR 410 520 2.19 BLACK CAT #3 $3.99 MAR 410 519 2.19 SPIDER-MAN CITY AT WAR #4 $3.99 MAR 412 407 2.17 GOING TO THE CHAPEL #4 (MR) $3.99 ACT 413 402 2.17 IGNITED #7 (MR) $3.99 HUM 414 410 2.17 CARSON OF VENUS EYE OF AMTOR #1 $3.99 AME 415 425 2.16 VENOM #22 $3.99 MAR 416 523 2.16 INVISIBLE WOMAN #1 $3.99 MAR 417 526 2.16 AVENGERS NO ROAD HOME #10 $4.99 MAR 417 403 2.16 WHITE ASH #2 $3.99 SCO 419 525 2.15 MILES MORALES SPIDER-MAN #9 $3.99 MAR 420 528 2.13 AMAZING SPIDER-MAN #22 $3.99 MAR 421 529 2.11 THOR #14 $3.99 MAR 422 531 2.11 MAJOR X #5 $3.99 MAR 423 427 2.10 QUANTUM & WOODY (2020) #1 $3.99 VAL 424 532 2.09 AVENGERS #22 $3.99 MAR 425 533 2.08 WAR OF REALMS NEW AGENTS OF ATLAS #1 $3.99 MAR 426 419 2.07 HEIST HOW TO STEAL A PLANET #4 $3.99 VAU 427 536 2.07 WAR OF REALMS OMEGA #1 $4.99 MAR 428 538 2.05 AMAZING SPIDER-MAN #19.HU 2ND PTG BACHALO VAR $3.99 MAR 429 539 2.04 AMAZING SPIDER-MAN #28 $3.99 MAR 430 541 2.04 AVENGERS #24 $3.99 MAR 430 432 2.04 HAWKEYE FREEFALL #1 $3.99 MAR 432 537 2.04 AGENTS OF ATLAS #1 $4.99 MAR 433 540 2.04 BLACK CAT #4 $3.99 MAR 434 435 2.03 AVENGERS #28 $3.99 MAR 435 434 2.03 STAR WARS #2 $3.99 MAR 436 542 2.02 ABSOLUTE CARNAGE SYMBIOTE SPIDER-MAN #1 $4.99 MAR 437 428 2.01 UNDISCOVERED COUNTRY #3 (MR) $3.99 IMA 438 436 2.01 STAR #1 $3.99 MAR 439 544 1.99 AERO #1 $3.99 MAR 440 408 1.99 APOCALYPSE GIRL #2 $3.99 SOU 440 406 1.99 THOR #1 $4.99 MAR 442 409 1.98 ELECTRIC BLACK #4 $3.99 SCO 443 515 1.98 BLACK CAT #1 $4.99 MAR 444 545 1.97 DAREDEVIL #10 $3.99 MAR 445 412 1.96 WOLVENHEART #5 $3.99 MAD 446 411 1.96 EXCITING COMICS #5 $3.99 ANT 447 548 1.95 GUARDIANS OF THE GALAXY ANNUAL #1 $4.99 MAR 448 416 1.93 RUINS OF RAVENCROFT DRACULA #1 $4.99 MAR 449 439 1.93 MARAUDERS #5 $3.99 MAR 450 554 1.92 DOCTOR STRANGE #383 $3.99 MAR 451 553 1.92 FEARLESS #1 $4.99 MAR 452 401 1.92 STAR TREK PICARD #3 $4.99 IDW 453 556 1.91 IMMORTAL HULK #20 $3.99 MAR 454 558 1.91 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #2 $3.99 MAR 455 555 1.91 AMAZING SPIDER-MAN #21 $3.99 MAR 456 559 1.91 AERO #2 $3.99 MAR 457 560 1.90 UNCANNY X-MEN #17 $3.99 MAR 458 423 1.89 CASPERS SPOOKSVILLE #2 $3.99 AME 459 418 1.89 BARBARA THE BARBARIAN #1 $3.99 AMI 460 563 1.88 IMMORTAL HULK #14 $3.99 MAR 461 564 1.87 CAPTAIN MARVEL #6 $3.99 MAR 462 566 1.87 SYMBIOTE SPIDER-MAN #4 $3.99 MAR 463 420 1.86 OMNI #5 (MR) $3.99 HUM 464 443 1.83 MAGNIFICENT MS MARVEL #10 $3.99 MAR 465 430 1.82 LAUREL & HARDY MEET THREE STOOGES #1 $3.99 AME 466 568 1.81 ABSOLUTE CARNAGE SCREAM #2 $3.99 MAR 467 570 1.80 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #1 $3.99 MAR 468 569 1.80 LOKI #1 $3.99 MAR 469 421 1.79 RV9 #4 $3.99 MAD 470 422 1.78 CAPTAIN GINGER SEASON 2 #1 $3.99 AHO 471 573 1.76 FALCON #1 $3.99 MAR 472 448 1.74 FRANKENSTEIN UNDONE #1 $3.99 DAR 472 508 1.74 KILLADELPHIA #3 (MR) $3.99 IMA 472 378 1.74 VAMPIRELLA #1 1969 REPLICA ED NEW PTG $6.99 DE 475 561 1.73 AMAZING MARY JANE #1 $3.99 MAR 476 426 1.72 ANGELA DELLA MORTE #4 $3.95 RED 477 576 1.70 SYMBIOTE SPIDER-MAN #5 $3.99 MAR 478 577 1.69 IMMORTAL HULK #16 $3.99 MAR 479 440 1.67 ONCE & FUTURE #1 $3.99 BOO 480 431 1.65 BATTLECATS TALES OF VALDERIA #1 $3.99 MAD 481 582 1.65 SPIDER-MAN LIFE STORY #6 $4.99 MAR 482 433 1.65 CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #4 (MR) $3.99 STO 483 552 1.65 KILLADELPHIA #2 (MR) $3.99 IMA 484 461 1.63 AVENGERS #29 $3.99 MAR 485 584 1.62 IMMORTAL HULK #22 $3.99 MAR 486 444 1.56 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #4 $3.99 BOO 487 449 1.55 VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #2 $3.99 VAU 488 465 1.54 BATMAN #87 $3.99 DC 489 441 1.52 MONEY SHOT #3 (MR) $3.99 VAU 490 453 1.51 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #3 $3.99 BOO 491 442 1.49 TOUCHING EVIL #4 $3.99 SOU 492 400 1.48 PLOT #1 B&W DELUXE EDITION (MR) $5.99 VAU 493 475 1.45 DOCTOR DOOM #4 $3.99 MAR 494 445 1.43 RUINS OF RAVENCROFT SABRETOOTH #1 $4.99 MAR 495 463 1.41 KAIJUMAX SEASON 5 #2 (MR) $3.99 ONI 496 452 1.41 RUINS OF RAVENCROFT CARNAGE #1 $4.99 MAR 497 493 1.40 MAGNIFICENT MS MARVEL #7 $3.99 MAR 498 598 1.39 IMMORTAL HULK #2 $3.99 MAR 499 454 1.38 CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 (MR) $3.99 AMR 500 588 1.36 FAMILY TREE #3 (MR) $3.99 IMA

Top 500 most-ordered graphic novels from January 2020

Qty Rank Dollar Rank Index Publication PRICE Publisher 1 1 10.74 HARLEEN HC (MR) $29.99 DC 2 6 9.45 DIE TP VOL 02 SPLIT THE PARTY (MR) $16.99 IMA 3 20 7.81 BATMAN TALES ONCE UPON A CRIME TP $9.99 DC 4 122 6.33 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 04 END OF GAMES $19.99 MAR 5 161 5.99 STAR WARS JOURNEY TO STAR WARS HC FASE $24.99 MAR 6 133 5.97 STAR WARS TP VADER DOWN $19.99 MAR 7 178 5.70 STAR WARS TP CHEWBACCA $16.99 MAR 8 149 5.66 STAR WARS TP VOL 02 SHOWDOWN ON THE SMUGGLERS MOON $19.99 MAR 9 153 5.65 STAR WARS TP VOL 03 REBEL JAIL $19.99 MAR 10 29 5.63 MY HERO ACADEMIA GN VOL 23 $9.99 VIZ 11 174 5.59 STAR WARS HAN SOLO TP $16.99 MAR 12 175 5.59 STAR WARS PRINCESS LEIA TP $16.99 MAR 13 181 5.52 STAR WARS KANAN TP VOL 02 FIRST BLOOD $17.99 MAR 14 189 5.44 STAR WARS FORCE AWAKENS ADAPTATION HC $24.99 MAR 15 38 5.34 ZATANNA AND THE HOUSE OF SECRETS TP $9.99 DC 16 16 5.24 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 03 ABSOLUTE CARNAGE $15.99 MAR 17 34 4.96 LEGEND OF KORRA TP PART 03 RUINS OF EMPIRE $10.99 DAR 18 19 4.70 RAT QUEENS TP VOL 07 ONCE & FUTURE KING (MR) $16.99 IMA 19 213 4.40 STAR WARS HC VOL 01 CASSADAY CVR $34.99 MAR 20 13 4.33 DAWN OF X TP VOL 01 $24.99 MAR 21 240 4.33 STAR WARS SPECIAL EDITION HC NEW HOPE $24.99 MAR 22 23 4.14 STAR WARS TARGET VADER TP $17.99 MAR 23 53 4.00 BATMAN OVERDRIVE TP $9.99 DC 24 215 3.99 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION REBELLION TP VOL 01 $39.99 MAR 25 220 3.87 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION EMPIRE TP VOL 02 $39.99 MAR 26 227 3.86 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION NEW REPUBLIC VOL 02 $39.99 MAR 26 226 3.86 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION REBELLION TP VOL 02 $39.99 MAR 28 258 3.86 STAR WARS TP JOURNEY TO SW FORCE AWAKENS SHATTER EMPIRE $16.99 MAR 29 235 3.85 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION NEWSPAPER STRIP TP VOL 01 $39.99 MAR 30 255 3.83 STAR WARS TP LANDO $16.99 MAR 31 242 3.74 STAR WARS POE DAMERON TP VOL 01 BLACK SQUADRON $19.99 MAR 32 56 3.58 ONE PUNCH MAN GN VOL 19 $9.99 VIZ 33 15 3.42 DC POSTER PORTFOLIO JOSHUA MIDDLETON TP $24.99 DC 34 252 3.37 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION EMPIRE TP VOL 03 $39.99 MAR 35 66 3.21 DRAGON BALL SUPER GN VOL 08 $9.99 VIZ 36 35 3.18 DAWN OF X TP VOL 02 $17.99 MAR 37 41 3.16 GHOST-SPIDER TP DOG DAYS ARE OVER $15.99 MAR 38 39 3.15 HARLEY QUINN AND THE GOTHAM GIRLS TP $16.99 DC 38 12 3.15 TALES FROM THE DARK MULTIVERSE HC $34.99 DC 40 37 3.04 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 07 ROGUES END $17.99 MAR 41 289 2.99 STAR WARS LEGENDS EPIC COLL ORIGINAL MARVEL YEARS TP VOL 01 $39.99 MAR 42 42 2.90 SPACE BANDITS TP (MR) $16.99 IMA 43 9 2.89 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR) $49.99 DAR 44 334 2.83 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 03 SHU TORUN WAR $16.99 MAR 45 17 2.74 BATMAN WHO LAUGHS HC $29.99 DC 46 168 2.73 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 47 26 2.72 GUARDIANS OF THE GALAXY TP VOL 02 FAITHLESS $24.99 MAR 48 27 2.67 SECOND COMING TP VOL 01 $19.99 AHO 49 167 2.64 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 50 14 2.54 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLL TP SECRET OF PETRIFIED TABLET $39.99 MAR 51 47 2.50 BATMAN DETECTIVE COMICS TP VOL 01 MYTHOLOGY $17.99 DC 52 335 2.47 STAR WARS TP VOL 04 LAST FLIGHT OF THE HARBINGER $19.99 MAR 53 52 2.46 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER TP VOL 02 $14.99 BOO 54 62 2.45 REAVER TP VOL 01 (MR) $16.99 IMA 55 96 2.41 SAMURAI 8 TALE OF HACHIMARU GN VOL 01 $9.99 VIZ 56 83 2.34 MILES MORALES GN TP GREAT RESPONSIBILITY $12.99 MAR 57 406 2.32 STAR WARS SCREAMING CITADEL TP $17.99 MAR 58 209 2.29 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMA 59 61 2.24 BOOKS OF MAGIC TP VOL 02 SECOND QUARTO (MR) $16.99 DC 60 71 2.22 WOLVERINE TP DAUGHTER OF WOLVERINE $15.99 MAR 61 64 2.21 SWAMP THING TALES FROM THE BAYOU TP $16.99 DC 62 104 2.21 MY HERO ACADEMIA SMASH GN VOL 03 $9.99 VIZ 63 43 2.19 LOCKE & KEY TP VOL 01 WELCOME TO LOVECRAFT $19.99 IDW 64 65 2.13 STAR WARS LEGENDS OF LUKE SKYWALKER GN MANGA (OCT198848) $14.99 VIZ 65 74 2.12 GWENPOOL STRIKES BACK TP $15.99 MAR 65 44 2.12 JOJOS BIZARRE ADV 4 DIAMOND IS UNBREAKABLE HC VOL 04 $19.99 VIZ 67 75 2.12 UNBEATABLE SQUIRREL GIRL TP VOL 12 $15.99 MAR 68 449 2.07 STAR WARS HC VOL 02 AJA CVR $34.99 MAR 69 444 2.06 STAR WARS EPISODE III HC REVENGE OF SITH $24.99 MAR 70 3 2.05 SPIDER-MAN MILES MORALES OMNIBUS HC $100.00 MAR 71 2 2.05 X-MEN VS APOCALYPSE TWELVE OMNIBUS HC $125.00 MAR 72 127 2.04 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMA 73 360 1.99 STAR WARS KANAN OMNIBUS HC $34.99 MAR 74 60 1.96 BILLY BATSON AND MAGIC OF SHAZAM TP BOOK 01 $19.99 DC 75 484 1.95 STAR WARS EPISODE VI HC RETURN OF JEDI $24.99 MAR 76 4 1.92 MMW UNCANNY X-MEN HC VOL 12 $100.00 MAR 76 466 1.92 STAR WARS HEROES FOR NEW HOPE HC $50.00 MAR 78 22 1.91 BLACK WIDOW EPIC COLLECTION TP BEWARE BLACK WIDOW $39.99 MAR 79 82 1.91 SHE-RA GN VOL 01 LEGEND OF FIRE PRINCESS $12.99 SCH 80 5 1.90 DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG $100.00 MAR 80 502 1.90 STAR WARS EPISODE IV TP NEW HOPE $19.99 MAR 82 513 1.86 STAR WARS EPISODE I HC PHANTOM MENACE $24.99 MAR 83 67 1.84 MARVEL MONOGRAPH TP ART OF ARTHUR ADAMS X-MEN $19.99 MAR 84 218 1.83 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 IMA 85 540 1.81 STAR WARS EPISODE II HC ATTACK OF CLONES $24.99 MAR 86 36 1.80 ANIMAL MAN BY GRANT MORRISON TP VOL 01 $29.99 DC 87 142 1.73 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 11 $9.99 VIZ 88 79 1.72 WEATHERMAN TP VOL 02 (MR) $17.99 IMA 89 57 1.71 WATCHMEN TP $24.99 DC 90 89 1.71 HOUSE OF WHISPERS TP VOL 02 ANANSE TP (MR) $16.99 DC 91 84 1.68 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 05 CRISIS CITY $15.99 IDW 92 148 1.68 MARVEL ACTION SPIDER-MAN TP BOOK 03 BAD LUCK $9.99 IDW 92 105 1.68 TOKYO GHOUL RE GN VOL 15 $12.99 VIZ 94 28 1.64 PUNISHER EPIC COLLECTION TP JIGSAW PUZZLE $39.99 MAR 95 90 1.64 HULK TP THE END NEW PTG $17.99 MAR 96 31 1.62 EXCALIBUR EPIC COLLECTION TP CURIOUSER AND CURIOUSER $39.99 MAR 97 7 1.61 MARVEL MASTERS OF SUSPENSE LEE & DITKO OMNIBUS HC VOL 02 $100.00 MAR 98 8 1.60 ULTIMATES BY MARK MILLAR & BRYAN HITCH OMNIBUS HC NEW PTG $100.00 MAR 99 78 1.58 BATMAN ARKHAM VICTOR ZSASZ TP $19.99 DC 99 93 1.58 OLD MAN QUILL TP VOL 02 GO YOUR OWN WAY $17.99 MAR 99 72 1.58 STAR TREK YEAR FIVE TP VOL 01 ODYSSEYS END $19.99 IDW 102 151 1.57 MY HERO ACADEMIA GN VOL 01 $9.99 VIZ 103 81 1.56 GREEN ARROW TP VOL 08 END OF THE ROAD $19.99 DC 104 73 1.56 BIG BLACK STAND AT ATTICA GN (MR) $19.99 BOO 104 98 1.56 HIGH LEVEL TP (MR) $16.99 DC 106 154 1.53 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 01 $9.99 VIZ 107 76 1.52 ORVILLE SEASON 1.5 TP VOL 01 NEW BEGINNINGS $19.99 DAR 108 55 1.52 BERSERKER UNBOUND HC $24.99 DAR 109 40 1.51 BATMAN THE DARK KNIGHT DETECTIVE TP VOL 03 $34.99 DC 110 100 1.51 BATMAN BROKEN CITY NEW EDITION TP $16.99 DC 111 48 1.51 FLASH OF TWO WORLDS DELUXE EDITION HC $29.99 DC 112 113 1.44 AGE OF CONAN TP VALERIA $15.99 MAR 113 121 1.43 HIT-GIRL TP VOL 06 (MR) $14.99 IMA 114 102 1.42 INVADERS TP VOL 02 DEAD IN THE WATER $17.99 MAR 115 184 1.41 MARVEL ACTION AVENGERS TP BOOK 03 THE FEAR EATERS $9.99 IDW 116 117 1.41 SPIDER-MAN VELOCITY TP $15.99 MAR 117 527 1.39 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION INFINITIES TP $39.99 MAR 118 87 1.39 WES ANDERSON`S ISLE OF DOGS HC $19.99 DAR 119 91 1.37 WHATS MICHAEL TP VOL 01 FATCAT COLLECTION $19.99 DAR 120 114 1.36 GIANT DAYS TP VOL 12 $14.99 BOO 121 70 1.34 COMPLETE ELFQUEST TP VOL 07 $24.99 DAR 121 183 1.34 DISNEY FROZEN ADVENTURES: SNOWY STORIES TP $10.99 DAR 123 45 1.33 WONDER WOMAN BY GEORGE PEREZ TP VOL 04 $34.99 DC 124 231 1.32 SAGA TP VOL 09 (MR) $14.99 IMA 125 244 1.31 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA 126 115 1.31 SHADOW OF THE BATGIRL TP $16.99 DC 127 95 1.31 MANOR BLACK TP (MR) $19.99 DAR 128 77 1.29 JUSTICE LEAGUE CORPORATE MANEUVERS TP $24.99 DC 129 229 1.29 PAPER GIRLS TP VOL 06 $14.99 IMA 130 132 1.28 MAN AND HIS CAT GN VOL 01 $12.99 RAN 130 205 1.28 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMA 132 128 1.27 DOWNFALL GN VOL 01 INIO ASANO (MR) $14.99 VIZ 133 139 1.24 STRIKEFORCE TP VOL 01 $15.99 MAR 134 50 1.23 STAR WARS AGE OF REPUBLIC HC $34.99 MAR 135 221 1.23 PLANTS VS ZOMBIES HC BETTER HOMES & GUARDENS $9.99 DAR 136 49 1.23 BLADE BY GUGGENHEIM COMPLETE COLLECTION TP $34.99 MAR 137 147 1.21 JOKER TP BLACK LABEL $14.99 DC 138 124 1.20 AERO TP VOL 01 BEFORE THE STORM $17.99 MAR 139 152 1.17 AGENTS OF ATLAS TP PANDEMONIUM $15.99 MAR 140 54 1.17 TASKMASTER TP ANYTHING YOU CAN DO $34.99 MAR 141 46 1.15 DRIFTING CLASSROOM HC VOL 02 PERFECT ED UMEZZ $34.99 VIZ 142 224 1.15 MONSTRESS TP VOL 03 (MR) $16.99 IMA 143 59 1.14 SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMA 144 134 1.14 JUGHEAD HUNGER VS VAMPIRONICA TP (MR) $17.99 ARC 145 125 1.14 LOUD OGN (MR) $16.99 BLA 146 33 1.13 BOWIE STARDUST RAYGUNS & MOONAGE DAYDREAMS HC GN $39.99 POC 147 342 1.12 GIDEON FALLS TP VOL 01 BLACK BARN (MR) $9.99 IMA 148 263 1.12 ADVENTURES OF X-MEN GN TP TOOTH & CLAW $9.99 MAR 149 63 1.11 GHOST RIDER TP BOOK 02 WAR FOR HEAVEN $34.99 MAR 150 18 1.10 DOOM PATROL BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC $75.00 DC 151 241 1.09 DR STONE GN VOL 10 $9.99 VIZ 152 131 1.08 BLOODBORNE TP VOL 04 VEIL TORN ASUNDER (MR) $16.99 TTN 153 106 1.08 FULLMETAL ALCHEMIST FULLMETAL EDITION HC VOL 08 $19.99 VIZ 154 109 1.07 ANIMOSITY TP VOL 05 $19.99 AFT 155 32 1.07 HOUSE OF X POWERS OF X HC $60.00 MAR 156 118 1.05 CRITICAL ROLE TP VOL 01 VOX MACHINA ORIGINS $19.99 DAR 157 323 1.04 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMA 158 130 1.04 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC TP VOL 18 $17.99 IDW 159 140 1.02 GO GO POWER RANGERS TP VOL 06 $16.99 BOO 160 103 1.02 LIFE OF CAPTAIN MARVEL MARVEL SELECT HC $24.99 MAR 161 136 1.00 BATMAN WHITE KNIGHT TP $19.99 DC 162 250 1.00 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 02 $9.99 VIZ 163 262 0.99 STAR WARS ADVENTURES TP VOL 08 DEFEND THE REPUBLIC $9.99 IDW 164 329 0.98 SAGA TP VOL 08 (MR) $14.99 IMA 165 266 0.97 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 05 $9.99 VIZ 166 123 0.97 LOCKE & KEY TP VOL 02 HEAD GAMES $19.99 IDW 167 188 0.97 HI SCORE GIRL GN VOL 01 $12.99 RAN 167 94 0.97 SAGA DLX ED HC VOL 03 (MR) $49.99 IMA 169 24 0.96 WONDER WOMAN BY GAIL SIMONE OMNIBUS HC $75.00 DC 170 198 0.96 BATTLEPUG TP VOL 01 WAR ON CHRISTMAS $16.99 IMA 171 97 0.95 JIM HENSON BENEATH DARK CRYSTAL HC VOL 03 $24.99 BOO 172 331 0.95 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMA 172 165 0.95 SWORD MASTER TP VOL 01 WAR OF THE ANCIENTS $17.99 MAR 174 192 0.94 LEAGUE OF LEGENDS TP LUX $15.99 MAR 175 199 0.94 GOBLIN SLAYER BRAND NEW DAY GN VOL 02 (MR) $13.00 YEN 176 69 0.92 UNCANNY X-MEN BY GILLEN COMPLETE COLLECTION VOL 02 $39.99 MAR 176 190 0.92 WORLDS END HAREM FANTASIA GN VOL 02 (MR) $13.99 SEV 178 204 0.92 FANTASTIC FOUR TP THE END NEW PTG $15.99 MAR 179 68 0.91 X-MEN MILESTONES TP OPERATION ZERO TOLERANCE $39.99 MAR 180 170 0.91 BATMAN THE KILLING JOKE HC NEW ED $17.99 DC 180 283 0.91 PROMISED NEVERLAND GN VOL 14 $9.99 VIZ 182 30 0.91 JLA THE WEDDING OF THE ATOM & JEAN LORING HC $69.99 DC 182 321 0.91 PAPER GIRLS TP VOL 05 $14.99 IMA 184 116 0.91 TALES THROUGH MARVEL UNIVERSE TP $24.99 MAR 185 281 0.87 MY HERO ACADEMIA GN VOL 02 $9.99 VIZ 186 119 0.86 MISTER MIRACLE TP (MR) $24.99 DC 186 396 0.86 PAPER GIRLS TP VOL 03 $12.99 IMA 186 164 0.86 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 01 VADER $19.99 MAR 189 303 0.86 FOOD WARS SHOKUGEKI NO SOMA GN VOL 34 $9.99 VIZ 190 197 0.85 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 01 IMPERIAL MACH $17.99 MAR 191 216 0.84 BEYOND CLOUDS GN VOL 01 $12.99 RAN 192 296 0.84 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 03 $9.99 VIZ 192 376 0.84 SAGA TP VOL 04 (MR) $14.99 IMA 194 180 0.84 TANK GIRL TP VOL 02 TANK GIRL FOREVER (MR) $16.99 TTN 195 318 0.84 POWERS IN ACTION TP VOL 01 $9.99 ACT 196 211 0.83 STEVEN UNIVERSE ONGOING TP VOL 06 PLAYING BY EAR $14.99 BOO 197 381 0.83 SAGA TP VOL 05 (MR) $14.99 IMA 198 51 0.83 BLACKHAWK BLOOD & IRON HC $49.99 DC 198 58 0.83 MARVEL PORTFOLIO JOE QUESADA HC $50.00 MAR 198 179 0.83 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE $17.99 DAR 201 316 0.83 BLUE EXORCIST GN VOL 23 $9.99 VIZ 201 21 0.83 DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG $100.00 MAR 201 385 0.83 SAGA TP VOL 06 (MR) $14.99 IMA 204 317 0.82 BLACK CLOVER GN VOL 20 $9.99 VIZ 205 343 0.82 PAPER GIRLS TP VOL 04 $14.99 IMA 206 223 0.81 ANCIENT MAGUS BRIDE GN VOL 12 $12.99 ST. 207 135 0.80 DOOMSDAY CLOCK HC PART 01 $24.99 DC 208 234 0.79 LEGENDS OF MARVEL TP X-MEN $15.99 MAR 209 237 0.78 FUTURE FOUNDATION TP $15.99 MAR 209 423 0.78 SAGA TP VOL 07 (MR) $14.99 IMA 211 187 0.78 DARK NIGHTS METAL TP $19.99 DC 212 85 0.78 X-MEN EPIC COLLECTION TP CHILDREN OF ATOM NEW PTG $39.99 MAR 213 206 0.78 BOY WHO BECAME A DRAGON BRUCE LEE STORY SC GN $14.99 SCH 214 354 0.75 MINECRAFT TP VOL 01 $9.99 DAR 215 214 0.75 SKULL-FACE BOOKSELLER HONDA-SAN GN VOL 03 $15.00 YEN 216 208 0.74 DOCTOR WHO 13TH HOLIDAY SPECIAL TP $16.99 TTN 217 285 0.74 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST GN VOL 03 $10.99 RAN 218 238 0.74 DESTINY LOVERS GN VOL 02 (MR) $13.99 SEV 218 551 0.74 MIDDLEWEST TP BOOK 01 (MR) $9.99 IMA 218 200 0.74 SANDMAN TP VOL 01 PRELUDES & NOCTURNES 30TH ANNIV ED $19.99 DC 221 186 0.74 FAX FROM SARAJEVO TP NEW EDITION $19.99 DAR 222 173 0.72 URUSEI YATSURA GN VOL 05 $19.99 VIZ 223 608 0.72 NO ROMANCE IN HELL GN (MR) $5.00 SIL 224 108 0.71 LUPUS TP $29.99 IDW 224 129 0.71 SILVER SURFER BLACK TP TREASURY EDITION $29.99 MAR 226 245 0.71 ARCHIE 1000 PAGE COMICS JOY TP $14.99 ARC 227 158 0.70 FLASH HC BOOK 11 THE GREATEST TRICK OF ALL $24.99 DC 228 112 0.70 UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $27.99 VIZ 229 571 0.70 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMA 230 325 0.69 GIDEON FALLS TP VOL 02 ORIGINAL SINS (MR) $16.99 IMA 231 247 0.69 GOING TO THE CHAPEL TP VOL 01 $14.99 ACT 231 416 0.69 GREEN LANTERN LEGACY TP $9.99 DC 233 195 0.69 LOCKE & KEY TP VOL 03 CROWN OF SHADOWS $19.99 IDW 233 383 0.69 WALKING DEAD TP VOL 32 $16.99 IMA 235 86 0.68 ART OF MANA HC $39.99 DAR 235 302 0.68 EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE (NEW PTG) $16.99 IMA 237 219 0.67 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 03 BURNING SEAS $19.99 MAR 238 324 0.67 GIDEON FALLS TP VOL 03 STATIONS OF THE CROSS $16.99 IMA 239 256 0.67 DOCTOR MIRAGE TP VOL 01 $14.99 VAL 239 146 0.67 MONSTRESS HC VOL 01 (MR) $49.99 IMA 241 320 0.67 OWLY COLOR ED GN VOL 01 WAY HOME $10.99 SCH 242 471 0.67 CRIMINAL TP VOL 01 COWARD (MR) $14.99 IMA 243 137 0.66 BATMAN DAMNED HC (MR) $29.99 DC 244 253 0.66 MY ANDROGYNOUS BOYFRIEND GN VOL 01 (MR) $13.99 ST. 245 141 0.66 ABSOLUTE CARNAGE TP $29.99 MAR 246 202 0.66 LOCKE & KEY TP VOL 04 KEYS TO THE KINGDOM $19.99 IDW 246 366 0.66 MY HERO ACADEMIA GN VOL 03 $9.99 VIZ 248 299 0.65 FADE OUT COMP COLL TP (MR) $24.99 IMA 248 207 0.65 SHE SAID DESTROY TP VOL 01 $17.99 VAU 250 259 0.65 CITRUS PLUS GN VOL 01 (MR) $13.99 ST. 251 386 0.64 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 08 $9.99 VIZ 252 182 0.64 SPIDER-MAN LIFE STORY TP $24.99 MAR 253 126 0.63 DEMENTIA 21 GN VOL 02 (MR) $29.99 FAN 253 249 0.63 RAW HERO GN VOL 01 (MR) $15.00 YEN 255 275 0.63 MOBILE SUIT GUNDAM THUNDERBOLT GN VOL 13 $14.99 VIZ 256 171 0.62 JOE GOLEM OCCULT DETECTIVE HC VOL 04 $24.99 DAR 257 107 0.62 DEATHS HEAD TP FREELANCE PEACEKEEPING AGENT $39.99 MAR 258 436 0.61 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMA 259 160 0.61 SAGA DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMA 260 276 0.61 HILO GN VOL 06 ALL PIECES FIT $13.99 RAN 260 294 0.61 SCARLET GN VOL 01 (MR) $12.99 ST. 262 239 0.61 AGE OF BRONZE TP VOL 02 (NEW EDITION) $19.99 IMA 262 10 0.61 METABARONS BOX SET HC $149.95 HUM 264 150 0.61 PHANTOM PRESIDENT KENNEDYS MISSION HC GN $24.99 HER 265 412 0.61 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 04 $9.99 VIZ 265 159 0.61 VISION COMPLETE COLLECTION TP $29.99 MAR 265 111 0.61 WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 04 $59.99 IMA 268 307 0.60 IMMORTAL HULK TP VOL 01 OR IS HE BOTH $15.99 MAR 269 418 0.59 DISNEY CINDERELLA STORY OF MOVIES IN COMICS HC $10.99 DAR 270 432 0.59 JUJUTSU KAISEN GN VOL 02 $9.99 VIZ 271 401 0.59 PEARL HARBOR FROM PAGES OF COMBAT GLANZMAN CVR $9.99 IT' 272 157 0.58 BATMAN THE LONG HALLOWEEN TP $29.99 DC 273 405 0.58 INVESTIGATORS GN VOL 01 $9.99 ST. 273 138 0.58 MISTER MIRACLE HC (MR) $34.99 DC 275 201 0.57 DC POSTER PORTFOLIO STANLEY ARTGERM LAU TP 01 $24.99 DC 275 99 0.57 J & K HC $39.99 FAN 277 440 0.57 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 06 $9.99 VIZ 277 230 0.57 LOCKE & KEY TP VOL 05 CLOCKWORKS $19.99 IDW 279 322 0.56 GLEIPNIR GN VOL 06 (MR) $12.99 RAN 279 101 0.56 PESTILENCE COMPLETE SERIES HC GN $39.99 AFT 279 874 0.56 STAR WARS DROIDS AND EWOKS OMNIBUS HC DROIDS CVR $75.00 MAR 282 166 0.56 DCEASED HC $29.99 DC 283 110 0.56 EC ARCHIVES PSYCHOANALYSIS HC $39.99 DAR 284 315 0.55 WHY DID WE TRUST HIM TP $14.99 IDW 285 80 0.55 X-O MANOWAR (2017) MATT KINDT DLX HC VOL 02 $49.99 VAL 286 145 0.55 BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DE 286 194 0.55 LOCKE & KEY TP VOL 06 ALPHA & OMEGA $24.99 IDW 288 319 0.55 GUTS GN $12.99 SCH 288 251 0.55 PAPER GIRLS DLX ED HC VOL 01 $34.99 IMA 290 675 0.55 DEADLY CLASS TP VOL 01 REAGAN YOUTH (MR) $9.99 IMA 290 453 0.55 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 07 $9.99 VIZ 292 454 0.54 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 05 $9.99 VIZ 293 11 0.54 SANDMAN OVERTURE GALLERY EDITION $150.00 DC 294 120 0.54 NO LONGER HUMAN HC JUNJI ITO (MR) $34.99 VIZ 295 336 0.54 BLOOD ON TRACKS GN VOL 01 (MR) $12.95 RAN 295 365 0.54 GOLDEN KAMUY GN VOL 14 (MR) $12.99 VIZ 297 394 0.53 BLACKBIRD TP VOL 01 $16.99 IMA 298 309 0.53 DEKOBOKO SUGAR DAYS MANGA GN $14.99 TOK 299 344 0.52 DRIFTING DRAGONS GN VOL 03 $12.99 RAN 300 482 0.52 TMNT RISE OF THE TMNT TP VOL 03 SOUND OFF $9.99 IDW 301 156 0.52 BLACK BADGE HC VOL 03 $29.99 BOO 302 352 0.52 DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY TP VOL 01 KNOW FEAR $15.99 MAR 302 92 0.52 STEVE CANYON HC VOL 10 1965 – 1966 $49.99 IDW 302 264 0.52 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION $19.99 DAR 305 485 0.51 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 IMA 305 730 0.51 ISOLA TP VOL 01 $9.99 IMA 307 353 0.51 DEVIL IS PART TIMER GN VOL 15 $13.00 YEN 308 284 0.51 BIRDS OF PREY HARLEY QUINN TP $19.99 DC 308 841 0.51 BITCH PLANET TP VOL 01 EXTRAORDINARY MACHINE (MR) $9.99 IMA 310 203 0.50 SAGA DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMA 310 210 0.50 TO DRINK AND TO EAT HC NEW EDITION (MR) $24.99 ONI 312 243 0.50 STRAVAGANZA TP VOL 03 $19.99 UDO 313 503 0.49 LOVE ME LOVE ME NOT GN VOL 01 $9.99 VIZ 314 481 0.49 ONE PUNCH MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ 315 280 0.49 JOKER HIS GREATEST JOKES TP $19.99 DC 316 434 0.49 EDENS ZERO GN VOL 06 $10.99 RAN 316 922 0.49 SOUTHERN BASTARDS TP VOL 01 HERE WAS A MAN (MR) $9.99 IMA 318 486 0.49 MY HERO ACADEMIA GN VOL 05 $9.99 VIZ 319 492 0.48 MY HERO ACADEMIA GN VOL 04 $9.99 VIZ 319 498 0.48 STEPHEN MCCRANIES SPACE BOY TP VOL 06 $10.99 DAR 321 293 0.48 TRANSMETROPOLITAN TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 322 378 0.48 HOW HEAVY ARE DUMBBELLS YOU LIFT GN VOL 02 (MR) $12.99 ST. 323 313 0.47 KINGDOM COME TP BLACK LABEL $19.99 DC 324 332 0.47 GO TO SLEEP I MISS YOU CARTOONS FROM FOG NEW PARENTHOOD $14.99 ST. 324 273 0.47 KISS THE END TP $19.99 DE 324 347 0.47 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 02 LEGACYS END $17.99 MAR 327 539 0.47 ASSASSINS CREED BLOODSTONE HC (MR) $9.99 TTN 327 632 0.47 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 IMA 329 279 0.46 BETTIE PAGE PRINCESS & THE PINUP TP $19.99 DE 329 393 0.46 PLEASURE & CORRUPTION GN VOL 01 $12.95 CON 331 232 0.46 PIERCE BROWN RED RISING SON OF ARES HC VOL 02 $24.99 DE 332 314 0.46 PAPER GIRLS DLX ED HC VOL 02 $34.99 IMA 333 248 0.45 DC POSTER PORTFOLIO JIM LEE TP $24.99 DC 333 351 0.45 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 02 FATE DR EGGMAN $15.99 IDW 335 558 0.45 SERAPH OF END VAMPIRE REIGN GN VOL 18 $9.99 VIZ 336 268 0.45 BATTLE STATIONS TP $19.99 POC 337 163 0.44 IRON MAN EPIC COLLECTION TP GOLDEN AVENGER NEW PTG $39.99 MAR 337 387 0.44 SMALL HOURS MRS FROLLEIN HC COLLECTION $14.99 ONI 339 228 0.44 PROX TRANSMISSIONS TP $19.99 MAR 340 267 0.44 INFINITY GAUNTLET TP $24.99 MAR 340 415 0.44 STAR WARS DARTH MAUL SON DATHOMIR TP NEW PTG $15.99 MAR 342 439 0.44 BEASTARS GN VOL 04 $12.99 VIZ 342 461 0.44 MURDER FALCON TP $19.99 IMA 342 339 0.44 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 02 DALLAS $17.99 DAR 342 573 0.44 WALKING DEAD TP VOL 31 (MR) $16.99 IMA 346 390 0.44 OTHERWORLDLY IZAKAYA NOBU TP VOL 06 $13.99 UDO 347 397 0.44 AVANT-GUARDS TP VOL 02 $14.99 BOO 348 395 0.43 TEEN TITANS RAVEN TP DC INK $16.99 DC 348 300 0.43 XENA WARRIOR PRINCESS ROAD WARRIOR TP $19.99 DE 350 269 0.43 DARK NIGHTS METAL DARK KNIGHTS RISING TP $24.99 DC 350 556 0.43 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 10 $9.99 VIZ 350 613 0.43 I HATE FAIRYLAND TP VOL 01 MADLY EVER AFTER (MR) $9.99 IMA 350 368 0.43 SUPERMAN RED SON TP NEW EDITION $17.99 DC 354 358 0.43 BATMAN TP VOL 11 THE FALL AND THE FALLEN $17.99 DC 354 629 0.43 DIANA PRINCESS OF THE AMAZONS TP $9.99 DC 354 310 0.43 PHANTOM TWIN GN $17.99 ST. 354 185 0.43 YEAR OF THE RABBIT GN (MR) $29.95 DRA 358 311 0.42 AT THE END OF YOUR TETHER TP $19.99 ONI 358 361 0.42 NIMONA GN NEW PTG $14.99 HAR 360 382 0.42 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 01 FALLOUT $15.99 IDW 361 236 0.42 BLACK PANTHER HC VISIONS OF WAKANDA $29.99 MAR 362 346 0.41 GRUMBLE TP VOL 02 RAISING HELL IN GARDEN STATE $17.99 ALB 363 505 0.41 EAST OF WEST TP VOL 09 $16.99 IMA 364 257 0.41 GYO 2IN1 DLX ED HC JUNJI ITO $22.99 VIZ 364 452 0.41 TOKYO GHOUL GN VOL 01 $12.99 VIZ 366 757 0.41 ASCENDER TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 366 467 0.41 GIVEN GN VOL 01 $12.99 VIZ 366 577 0.41 MY HERO ACADEMIA GN VOL 06 $9.99 VIZ 369 330 0.41 LITTLE BIRD FIGHT FOR ELDERS HOPE HC (MR) $29.99 IMA 369 593 0.41 SNOW WHITE WITH RED HAIR GN VOL 06 $9.99 VIZ 371 443 0.41 HERO OVERPOWERED BUT OVERLY CAUTIOUS GN VOL 01 $13.00 YEN 372 447 0.40 OVERLORD A LA CARTE GN VOL 03 $13.00 YEN 372 624 0.40 SNOTGIRL TP VOL 02 CALIFORNIA SCREAMING $15.99 IMA 374 340 0.40 DREADFUL ED & MARY SCARY HC $19.99 DAR 374 442 0.40 MINECRAFT STORIES FROM THE OVERWORLD HC $14.99 DAR 376 740 0.40 CRIMINAL TP VOL 02 LAWLESS (MR) $14.99 IMA 376 448 0.40 MAGUS OF LIBRARY GN VOL 03 (RES) $12.99 RAN 378 576 0.40 MAGIC ORDER TP VOL 01 (MR) $19.99 IMA 379 369 0.40 BLACK PANTHER POSTCARD BOOK HC $19.99 MAR 379 191 0.40 SILVER SURFER EPIC COLLECTION TP WHEN CALLS GALACTUS NEW PTG $39.99 MAR 381 362 0.39 STRANGER THINGS TP VOL 01 OTHER SIDE $17.99 DAR 382 304 0.39 ETERNALS BY NEIL GAIMAN TP NEW PTG $24.99 MAR 383 282 0.39 DC POSTER PORTFOLIO FRANK CHO TP $24.99 DC 384 428 0.39 KASESAN & YAMADA GN VOL 01 $13.99 ST. 384 370 0.39 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 02 SHADOWS AND SECRETS $19.99 MAR 386 706 0.39 MAN-EATERS TP VOL 01 $12.99 IMA 387 692 0.38 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 (NEW PTG) $9.99 IMA 388 645 0.38 D GRAY MAN GN VOL 26 $9.99 VIZ 388 640 0.38 TROPICAL FISH YEARNS FOR SNOW GN VOL 02 $9.99 VIZ 390 414 0.38 COTTONS SC GN VOL 01 SECRET OF WIND $14.99 ST. 390 789 0.38 CRIMINAL TP VOL 03 THE DEAD AND THE DYING (MR) $14.99 IMA 390 225 0.38 EC KURTZMAN MAN & SUPERMAN & OTHER STORIES HC $29.99 FAN 393 425 0.37 IM GREAT PRINCE IMHOTEP GN VOL 01 $15.00 YEN 393 600 0.37 MIDDLEWEST TP BOOK 02 (MR) $16.99 IMA 393 470 0.37 OUR WONDERFUL DAYS GN VOL 02 (MR) $12.99 ST. 393 388 0.37 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 04 FORTRESS VADE $19.99 MAR 397 391 0.37 SAGA OF THE SWAMP THING TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 398 698 0.37 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMA 399 478 0.36 OZ COMPLETE COLLECTION GN TP VOL 01 WONDERFUL WIZARD MARVELO $15.99 MAR 400 838 0.36 CRIMINAL TP VOL 04 BAD NIGHT (MR) $14.99 IMA 400 462 0.36 FLASHPOINT TP $16.99 DC 402 670 0.36 HAIKYU GN VOL 37 $9.99 VIZ 403 355 0.36 CRYPTOID HC (MR) $19.99 FAN 403 493 0.36 IMMORTAL HULK TP VOL 02 GREEN DOOR $15.99 MAR 403 644 0.36 STRANGER THINGS ZOMBIE BOYS GN TP VOL 01 $10.99 DAR 403 308 0.36 WITCHER OMNIBUS TP VOL 01 $24.99 DAR 407 490 0.36 MAKER COMICS GN GROW A GARDEN $12.99 ST. 407 298 0.36 SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) $22.99 VIZ 409 274 0.35 BATMAN HUSH TP NEW ED $29.99 DC 409 465 0.35 HARLEY QUINN BREAKING GLASS TP DC INK $16.99 DC 411 475 0.35 AMULET SC VOL 01 STONEKEEPER NEW PTG $12.99 SCH 411 652 0.35 DRAGON BALL SUPER GN VOL 01 $9.99 VIZ 411 495 0.35 GRANBLUE FANTASY GN VOL 03 $12.99 RAN 411 408 0.35 V FOR VENDETTA NEW EDITION TP (MR) $19.99 DC 415 363 0.35 RICK AND MORTY VS DUNGEONS & DRAGONS TP VOL 01 $19.99 IDW 416 541 0.35 BATMAN YEAR ONE DELUXE SC $14.99 DC 417 144 0.35 LOCKE & KEY MASTER EDITION HC VOL 01 $49.99 IDW 417 664 0.35 MY HERO ACADEMIA GN VOL 21 $9.99 VIZ 419 506 0.34 NICOLA TRAVELING AROUND DEMON WORLD GN VOL 02 $12.99 ST. 420 419 0.34 WE ARE THE DANGER TP VOL 01 (MR) $17.99 BLA 421 424 0.34 STAR WARS TP VOL 01 SKYWALKER STRIKES $19.99 MAR 422 650 0.34 CAT & CAT GN VOL 01 GIRL MEETS CAT $9.99 NBM 422 522 0.34 COMBATANTS WILL BE DISPATCHED GN VOL 02 $13.00 YEN 422 514 0.34 SWEAT AND SOAP GN VOL 01 (MR) $12.99 RAN 422 517 0.34 TRINITY SEVEN 7 MAGICIANS GN VOL 19 (MR) $13.00 YEN 426 521 0.34 HOW TO TRAIN YOUR DEVIL GN VOL 02 $12.99 ST. 426 162 0.34 POGO COMP SYNDICATED STRIPS HC VOL 06 CLEAN AS WEASEL $45.00 FAN 426 535 0.34 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 01 $13.00 YEN 429 291 0.34 BIRDS OF PREY MURDER AND MYSTERY TP $29.99 DC 430 246 0.33 BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR) $29.99 DE 430 739 0.33 WALKING DEAD TP VOL 02 MILES BEHIND US (NEW PTG) $14.99 IMA 430 426 0.33 Y THE LAST MAN TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 433 667 0.33 EAST OF WEST TP VOL 02 WE ARE ALL ONE $14.99 IMA 433 295 0.33 FANTASTIC FOUR GRAND DESIGN TP $29.99 MAR 433 689 0.33 MY HERO ACADEMIA GN VOL 18 $9.99 VIZ 433 721 0.33 YONA OF THE DAWN GN VOL 22 $9.99 VIZ 437 728 0.33 BALLAD OF YAYA GN VOL 05 PROMISE $9.99 MAG 437 926 0.33 CRIMINAL TP VOL 06 LAST OF THE INNOCENT (MR) $14.99 IMA 437 438 0.33 DARK KNIGHT RETURNS TP $19.99 DC 437 537 0.33 DONT TOY WITH ME MISS NAGATORO GN VOL 02 $12.95 RAN 437 722 0.33 KAGUYA SAMA LOVE IS WAR GN VOL 13 $9.99 VIZ 437 679 0.33 MY HERO ACADEMIA VIGILANTES GN VOL 01 $9.99 VIZ 443 278 0.33 AKIRA KODANSHA ED GN VOL 01 (MR) $24.99 RAN 443 328 0.33 SHIVER HC JUNJI ITO $22.99 VIZ 445 799 0.32 SOUTHERN BASTARDS TP VOL 04 GUT CHECK (MR) $16.99 IMA 445 731 0.32 VAMPIRE KNIGHT MEMORIES GN VOL 04 $9.99 VIZ 447 501 0.32 BUG BOYS YA HC GN $13.99 RAN 447 459 0.32 LAB RAIDER TP VOL 01 $16.99 BLA 447 697 0.32 MY HERO ACADEMIA GN VOL 19 $9.99 VIZ 447 519 0.32 STAR WARS DARTH MAUL TP $16.99 MAR 451 979 0.32 CRIMINAL TP VOL 07 WRONG TIME WRONG PLACE (MR) $14.99 IMA 452 952 0.32 CRIMINAL TP VOL 05 THE SINNERS (MR) $14.99 IMA 453 868 0.32 BITCH PLANET TP VOL 02 PRESIDENT BITCH (MR) $14.99 IMA 453 271 0.32 JIM HENSON DARK CRYSTAL CREATION MYTHS COMPLETE SC $29.99 BOO 453 746 0.32 TWIN STAR EXORCISTS ONMYOJI GN VOL 17 $9.99 VIZ 453 496 0.32 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 01 REX $17.99 MAR 457 25 0.31 FANTAGRAPHICS STUDIO ED HC DANIEL CLOWES $175.00 FAN 457 536 0.31 RAN & GRAY WORLD GN VOL 06 $14.99 VIZ 459 487 0.31 BATMAN TP VOL 10 KNIGHTMARES $17.99 DC 459 518 0.31 LAZARUS TP VOL 06 (MR) $16.99 IMA 461 768 0.31 WE NEVER LEARN GN VOL 08 $9.99 VIZ 462 585 0.31 BEASTARS GN VOL 01 $12.99 VIZ 462 489 0.31 DOOM PATROL TP VOL 01 BRICK BY BRICK (MR) $17.99 DC 464 441 0.31 FRAGMENTS OF HORROR HC JUNJI ITO (MR) $17.99 VIZ 465 788 0.30 ICE CREAM MAN TP VOL 02 STRANGE NEAPOLITAN (MR) $16.99 IMA 465 748 0.30 MY HERO ACADEMIA GN VOL 17 $9.99 VIZ 465 460 0.30 SANDMAN TP VOL 02 THE DOLLS HOUSE 30TH ANNIV ED (MR) $19.99 DC 468 579 0.30 IMMORTAL HULK TP VOL 03 HULK IN HELL $15.99 MAR 469 580 0.30 RE ZERO SLIAW CHAPTER 3 TRUTH ZERO GN VOL 10 $13.00 YEN 470 260 0.30 GOLDEN AGE HC GN BOOK 01 $29.99 ST. 470 750 0.30 MY HERO ACADEMIA GN VOL 20 $9.99 VIZ 472 581 0.30 IS WRONG PICK UP GIRLS DUNGEON FAMILIA LYU GN VOL 06 $13.00 YEN 472 584 0.30 LAND OF THE LUSTROUS GN VOL 10 $12.99 RAN 474 290 0.29 IMMORTAL HULK HC VOL 01 $34.99 MAR 474 402 0.29 INAPPROPRIATE HC GN $19.95 CON 474 763 0.29 MY HERO ACADEMIA GN VOL 07 $9.99 VIZ 474 1472 0.29 SOUTHERN BASTARDS TP VOL 02 GRIDIRON (MR) $9.99 IMA 478 254 0.29 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECT TP COSMIC ADVENTURES NEW PTG $39.99 MAR 478 753 0.29 ICE CREAM MAN TP VOL 04 TINY LIVES (MR) $16.99 IMA 478 420 0.29 JOJOS BIZARRE ADV 1 PHANTOM BLOOD HC VOL 01 $19.99 VIZ 478 516 0.29 SAMURAI GRANDPA TP $14.99 SOU 482 177 0.29 LOCKE & KEY MASTER EDITION HC VOL 02 $49.99 IDW 483 596 0.29 AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER TP VOL 01 BACK BASICS $15.99 MAR 483 611 0.29 BITTER ROOT TP VOL 01 FAMILY BUSINESS $16.99 IMA 483 1229 0.29 SKYWARD TP VOL 01 MY LOW-G LIFE $9.99 IMA 486 265 0.28 AQUAMAN DEATH OF A PRINCE DLX ED HC $39.99 DC 486 499 0.28 BOYS TP VOL 01 NAME OF THE GAME (MR) $16.99 DE 486 155 0.28 SILVER AGE CLASSICS SPACE ADVENTURES HC VOL 02 $45.99 DIA 486 411 0.28 STICKY DILLY BUNS TP VOL 01 $19.99 UDO 490 430 0.28 INVADER ZIM TP VOL 01 $19.99 ONI 490 787 0.28 LEGEND OF ZELDA TWILIGHT PRINCESS GN VOL 01 $9.99 VIZ 490 791 0.28 PERSONA 5 MANGA GN VOL 01 $9.99 VIZ 493 403 0.28 ADVENTURE ZONE GN VOL 01 HERE THERE BE GERBLINS $19.99 ST. 493 544 0.28 CAN AN OTAKU LIKE ME REALLY BE AN IDOL GN (MR) $14.95 CON 493 333 0.28 TRANSMETROPOLITAN TP BOOK 02 (MR) $29.99 DC 496 399 0.28 BATMAN TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES HC $24.99 DC 496 586 0.28 YARICHIN BITCH CLUB GN VOL 02 (MR) $14.99 VIZ 498 359 0.28 BLOODSHOT TP DEFINITIVE EDITION $24.99 VAL 498 384 0.28 FRANKENSTEIN HC JUNJI ITO STORY COLLECTION $22.99 VIZ 500 618 0.27 AFTER SCHOOL BITCHCRAFT GN VOL 01 (MR) $13.00 YEN 500 404 0.27 BATMAN TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES II HC $24.99 DC 500 804 0.27 DR STONE GN VOL 01 $9.99 VIZ 500 463 0.27 HOPE TP $17.99 SOU 500 813 0.27 ICE CREAM MAN TP VOL 03 HOPSCOTCH MELANGE (MR) $16.99 IMA 500 620 0.27 KINOS JOURNEY BEAUTIFUL WORLD GN VOL 05 $12.95 RAN 500 559 0.27 ROBYN HOOD TP OUTLAW $14.99 ZEN